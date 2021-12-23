高科大港澳僑生指控錄取學系被更改 校方坦承疏失：協助輔導轉系

在台香港學生互助協會投訴本報指，高雄科技大學多名大一香港僑生秋季招生錄取的學系被更改，事後校方以失誤承辦人員已離職，試圖掩蓋學校需負的責任。（資料照）

2021/12/23 13:03

〔記者方志賢／高雄報導〕在台香港學生互助協會投訴本報指出，高雄科技大學多名大一香港僑生秋季招生錄取的學系被更改，校方承辦人員要他們先到校就讀再轉系，沒想到來台就讀，才發現轉系有難度，該協會批，校方以失誤承辦人員已離職，試圖掩蓋學校需負的責任。高雄科大坦承是原承辦人的疏失所致，為避免類似失誤再發生，已改為雙承辦互相查核，並積極協助輔導轉系。

在台香港學生互助協會表示，接到香港僑生求助，指高科大於秋季招生入學所錄取學系被更改，至少涉及3位學生，影響學生就學權益。據同學提供資料，今年2月接到錄取通知書，其錄取為學系A，7月下旬多位同學陸續接到承辦人通知指「因學校系統出錯，當事人所錄取為學系B並非學系A」。

該協會說，7月下旬大部分學校招生已結束，學生又因承辦人稱「可先到校就讀，學校轉系方法很容易，期中考後只需繳付幾百元行政費用便可」。學生便信任承辦人的說法來台就讀。

協會說，期中考後，學生開始申請轉系時，才發現「容易」是基於無競爭者情況下只需操行合格。而學校新負責職員表示「原失誤職員已離職，以專案協助學生轉系無能為力，只能循一般途徑的方式轉系。」

該協會表示，學校應對錄取通知書內容保證準確無誤。更不能以「原涉事職員已離職」為藉口，試圖掩蓋學校需負的責任。學校也應提出補救措施保障學生權益。

高科大也表示，原承辦人的疏失造成2月、7月前後收到的錄取通知有差異，並在原承辦人強力說服下註冊就讀。然原承辦人因提供錯誤承諾，讓學生誤以為就讀原註冊系所可無條件轉系，為承辦人員個人偏差行為，且嚴重違反學則。但學校不可能違反最根本的原則。

高科大說，承辦人員離職後，立即修正僑港澳生錄取業務的作業規範，改為雙承辦互相查核，以避免個人缺失。另外關於欲轉系的僑生，僅有1人主張特例通融，國際處也積極展開輔導，指導學生按轉系規定做相關準備。目前轉系申請結果尚未公布。

高科大說，大學辦學有法規依循，此案並無特權專案處理，但學校已協助輔導該名僑生，只要滿足轉系申請的各項要件，學生均可提出申請。

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