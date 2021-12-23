高雄哈瑪星鼓山魚市場活化 兩階段總經費達1.4億元

高雄活化哈瑪星鼓山魚市場，兩階段總經費達1.4億元。圖為完工示意圖。（海洋局提供）

2021/12/23 09:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕位於高雄市哈瑪星社區的鼓山魚市場，因漁船大型化及魚市場空間不足，導致遠洋漁業重心轉移到前鎮漁港，建築物因臨海而鏽蝕裂化，閒置多年。為了活化鼓山魚市場，市府計畫分兩階段進行，總經費高達1.4億元，也就是中央補助8360萬元，市府負擔5640萬元，希望串聯駁二、棧貳庫、輪渡站、西子灣，成為觀光廊帶。

海洋局指出，第一階段經費6000萬元，其中市府預算3000萬元，拆除第三拍賣場危老建物，新闢停車場，農委會農村再生計畫補助3000萬元，進行魚市場補強裝修，成為農漁文化精品展售中心。

第二階段經費6000萬元，由交通部觀光局觀光前瞻建設計畫補助（中央補助3360萬元、市府配合款2640萬元），進行環境照明、打造水岸觀光廊道、廣場及停車場綠美化，並預留輪渡站動線優化空間。

另外，交通部航港局補助2000萬元，進行輪渡站外觀及候船空間動線改造。

海洋局強調，整建後的農漁文化精品展售中心，將兼顧歷史教育功能；新闢的停車場也能紓緩周遭停車問題；輪渡站則擴展候船空間、優化排隊路線及友善無障礙空間。

鼓山魚市場位置圖。（高市海洋局提供）

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