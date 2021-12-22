高市府攜手旗津天后宮辦線上特展 展現檔案保存價值

高市民政局網站推「旗津天后宮與公部門連結」線上特展。（民政局提供）

2021/12/22 13:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局為了讓民眾認識民政業務，精心挑選與民眾生活關係密切，網站推出檔案應用線上特展，首次以「旗津天后宮與公部門連結」為展示主題，深具歷史、建築工藝價值。

「旗津天后宮」迄今300多年歷史，是「宗教類」、「祠廟類」國定古蹟的廟宇，除了寺廟建築與石雕、剪貼傳統精緻工藝融合一體，擁有豐富的歷史文物，管委會辦理更名定位及商標註冊，以區別其他同質性廟宇。

民政局職掌宗教輔導業務，參與旗津天后宮發展過程的各個階段，這次將民政局保存及徵集其他機關相關檔存文案，將寺廟登記、公告古蹟、更名及註冊商標等，作為系統性完整展示，透過網路無遠弗屆特性，讓民眾細細賞味。

民政局表示，藉由公部門對旗津天后宮的登記管理、保存及活用文化資產，以及提升形象的商標登記等文件檔案，展現廟方近年來為寺廟永續發展的努力，也彰顯檔案保存的價值，以及應用活化的教育資源。

民政局近年來在檔案保存及管理上的努力已見成效，為活化檔案資料，廣泛提供民眾運用，未來將加強檔案動態應用的推廣，歡迎民眾上民政局網站，進入民政大家族中檔案應用瀏覽觀看，並線上填寫滿意度問卷，讓檔案應用更加精進。

高市民政局網站推「旗津天后宮與公部門連結」線上特展。（民政局提供）

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