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    首頁　>　高雄市

    「WOW!高雄」青創展在美術館草地舉辦 兩千民眾分享熱情

    青年局長張以理鼓勵年輕人找到自己的熱情與天賦所在。（記者王榮祥翻攝）

    青年局長張以理鼓勵年輕人找到自己的熱情與天賦所在。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/20 09:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「WOW!高雄Walk Our Way」青創特展，邀請出身高雄、為各自興趣與專長努力的41組新創公司、表演團體、創作者齊聚，兩天活動吸引超過兩千位市民朋友觀展，感受高雄青年世代多元職涯發展與突破能量。

    高市青年局說明，WOW!高雄主題特展前天、昨天在高雄美術館草皮舉行，舞台節目邀請來自高雄的高人氣「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI、獨立樂團「淺堤」與「孩子王」、12校的街舞社團、中山大學思辯社、全國唯一高中職布袋戲社中正高工接力登場。

    靜態展則呈現高雄Z世代趨勢展、青創品牌聯展、沉浸式情境策展，並串聯森之市市集，透過充滿熱力與熱情的分享、表演與策展，展現屬於高雄青年世代的多元職涯發展與突破能量！

    青年局長張以理指出，1995年以後出生的「Z世代青年」，是個乍看令人感到矛盾的世代，這群生來就有網路的「數位原住民」，雖逐漸成為台灣社會上影響力最大的族群，但現實生活中卻直接面對全球氣候變遷、糧食短缺、高齡化，尤其是近兩年疫情衝擊帶來的嚴肅課題。

    因此青年局近兩年規劃一系列創新創業育成活動、多元職涯發展計畫，就是要提供Z世代青年最有用的協助，成為他們在高雄最堅實的後盾。

    青年局今年度共開辦2場青創之夜、3場大師論壇、8系列課程，共邀請21位導師講師傾囊相授實務經驗，累計90小時線上串聯線下虛實整合活動，及3000以上參與人次，線上觀看時數更累計超過30萬分鐘。

    18日星光派對現場首播年度紀錄影片，青年局也邀請今年度積極參與，同時擔任紀錄影片素人主角的學員，暢聊屬於他們的職涯發展願景。

    此次年度主題特展以「WOW!高雄」作為策展核心精神，便是鼓勵青年朋友們walk our way，找到自己的熱情與天賦所在，為自己所認同的事物努力，在走自己的路上，青年局絕對不缺席！

    WOW!高雄2021青創特展打造五大展區秀出高雄walk our way精神。（記者王榮祥翻攝）

    WOW!高雄2021青創特展打造五大展區秀出高雄walk our way精神。（記者王榮祥翻攝）

    全國高中職唯一布袋戲社中正高工精彩演出！吸引銀青幼一同觀賞！（記者王榮祥翻攝）

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