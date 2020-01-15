高雄直播主之亂 雄檢偵結一口氣起訴27人

高雄直播主之亂，雄檢偵結一口氣起訴連千毅等27人。（本報資料照）

2020-01-15 10:44:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕以「刷一整排愛心、漢堡」口頭禪爆紅的直播主連千毅，去年9月在高雄引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，引發警政署高層震怒，檢警合作一口氣掃蕩「天道盟太陽會高雄分會」及苗栗等處所，雄檢今偵結起訴27名涉案人，在押的連千毅等4人也被移審至地院。

雄檢指出，連千毅在2016年成立蘭庭國際，並吸收多人加入高雄分會，以高雄市鼓山區鼓山二路的倉庫作為直播及幫派活動的據點，並由謝育全暫任高雄分會會長，楊姓、黎姓男子分別擔任副分會長、連千毅則為高雄分會的實際主持人，謝、連2人經常在臉書上炫誇高雄分會勢力。

去年9月間，連千毅不滿女網友在網路批評他所售精品，指示鍾姓男子依其口述內容，在臉書發文：「連董現在是我們太陽集團的業務長小姐勸你刪文吧沒事別惹事…」、「鄭又仁…你是混的很好的樣子要跟我們太陽集團的試溫度，缺沒有對象而已，好好的滿開你的寵物店，等級層次不一樣」等語，恫嚇該女網友與寵物直播主「大仁哥」鄭又仁。

9月17日凌晨1時22分許，鄭又仁駕車前往直播倉庫叫囂，並手持刀械毀損直播倉庫鐵門電鈴、監視器設備等；連千毅不滿鄭上門挑釁，乃指揮黎姓男子帶等著高雄分會11位成員展開報復行動，當日凌晨2時49分許，在高雄市鼓山區鼓山二路某處，見陳姓、葉姓被害人在場，誤認為鄭又仁的同夥，隨即毆打該二人成傷，同時毀損其等所駕駛的自用小客車。

連千毅又邀集林姓、羅姓男子等人，於同日晚上10時30分許，分持棍棒、刀械前往鄭又仁的寵物店敲砸門窗，另因誤認前往該寵物店消費的客人是鄭同夥，而毀損該客人的自用小客車。

連、鄭2人經友人調解， 9月18日下午，在高雄市三民區「九如茶行」握手言和，後來，連得知鄭又仁在「后羿聯盟」LINE群組中召集李姓、楊姓男子等群組成員，計畫前往直播倉庫叫囂挑釁，連千毅於19日日凌晨，在直播倉庫內指示鍾姓男子等高雄分會成員準備報復，楊姓男子的友人則拿槍趕往支援。

眼見雙方衝突一觸即發，直播倉庫前執行「街頭暴力專案路檢」勤務，並攔下大部分前往直播倉庫叫囂之車輛，惟「后羿聯盟」LINE群組成員李、楊姓男子2人竟仍駕車衝撞直播倉庫大門，連千毅立即指示幫眾楊姓男子率眾持棍棒、刀械尋仇報復，幸遭警方制止始未釀禍。

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