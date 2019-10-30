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連千毅「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全 被拘提

繼連千毅落網收押後，連的「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全，也被高雄檢警拘提到案。（民眾提供）

繼連千毅落網收押後，連的「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全，也被高雄檢警拘提到案。（民眾提供）

2019-10-30 23:09:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕網紅直播主連千毅和開槍的「阿桔」雙雙被收押，因2人和自苗栗南下闢土的太陽會背景的大哥謝育全過從甚密，情資顯示謝吸收連千毅，並特地為他找地方聞人齊聚，協調連和「大仁哥」的直播站械鬥事件，高雄檢警偵辦連引發的幫派組織，今晚近8點在竹南鎮將謝男逮回高雄。

據了解，對前鎮寵物店直播站開槍的槍手「阿桔」，身分被起底疑曾是連千毅「大哥」謝育全的貼身保鑣，謝育全原於苗栗地區發展，政商關係良好，和太陽會關係淵源，因連的車上和倉庫都有太陽會徽章，傳出在高雄發展幫派，任連千毅為幹部負責招兵買馬，雖然連、謝都否認，但有小弟供出內情。

高市刑大偵五隊於今晚8點分，前往竹南鎮搜索、拘提前太陽會苗栗分會長謝育全，在一家火鍋店找到謝男，謝育全被警方帶上車，現場未查獲違禁品，漏夜搜索後帶謝返回高雄中。

繼連千毅落網收押後，連的「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全，也被高雄檢警拘提到案。（記者黃良傑攝）

繼連千毅落網收押後，連的「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全，也被高雄檢警拘提到案。（記者黃良傑攝）

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