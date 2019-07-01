活豬運輸車強制加裝GPS 今起稽查違者可重罰15000元

2019-07-01 08:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 亞洲地區非洲豬瘟疫情持續延燒，政府現階段除全力防堵疫情外，為防範疫情入侵國內後有可能擴散，農委會已修法公告規定活豬運輸車輛需強制加裝車用衛星定位系統（GPS）， 並自今天起開始進行稽查，高市動物保護處呼籲相關業者應儘速配合安裝，屆時如未依規定未安裝或故意未開啟GPS設備逃避稽查者，依法可處最高1萬5000元罰鍰。

動保處指出，非洲豬瘟病毒對外界環境具高度抗抵力，且潛伏期最長可達15天，根據國際流行病學調查，該病主要藉由人類活動及車輛所媒介傳播，倘疫情入侵台灣，為能即時掌握發病場豬隻運輸車輛移動軌跡，防範疫情擴大，活豬運輸車輛需強制加裝車用GPS，將是首波防疫處置主要工作。

動保處表示，農委會畜牧處於3月14日公告修正「動物運送管理辦法」，規定活豬運輸車輛需加裝GPS，並完整記錄車輛移動軌跡，並將軌跡紀錄保存30日備查。經統計目前全台活豬運輸車輛約600台左右，為鼓勵業者裝設，農委會自今年4月起提供GPS裝機和2年資料傳輸費用補助， 請相關業者多加利用。

動保處葉坤松處長強調，今天起將全面展開稽查工作，主要稽查項目著重於活豬運輸車輛是否安裝符合規定GPS及有無開啟設備，預計先進行1個月的輔導改善期，自8月份起如經查獲違規者，將依法裁處3,000至15000罰鍰，並得按次處罰，請相關業者應儘速配合安裝及使用，以免受罰。

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