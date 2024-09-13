《花蓮》世界綠茶大賽 花蓮3茶農獲金賞

瑞穗鄉清風茶行主人謝茗遠製茶十幾年，參加今年世界綠茶大賽拿到最高金賞。（謝茗遠提供）

2024/09/13 05:30

瑞穗「清風蜜香綠茶」奪最高金賞 富里林淑慧、林俊傑姊弟獲金賞獎

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日本靜岡縣世界綠茶協會年度世界綠茶大賽昨天開獎，從世界七個國家地區一八六件參賽茶葉中，花蓮共三名茶農得獎，其中瑞穗鄉清風茶行的蜜香綠茶勇奪最高金賞，富里鄉六十石山茶區的林俊傑茶園、sora 天空小舖也獲得金賞，林俊傑今年還同時獲得英國有「美食奧斯卡」之稱的GreatTaste Awards金獎。

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謝茗遠勉新一代農民走出舒適圈

世界綠茶大賽共有來自日本、中國、台灣、韓國、泰國、越南、法國等七國、一八六件參賽，選出最高金獎廿件、金獎卅六件，花蓮縣共有三個茶園得獎。

以「清風蜜香綠茶」獲得最高金獎的瑞穗鄉清風茶行主人謝茗遠，不僅蜜香紅茶、柚花茶好喝，前年也以條形包種茶在農委會茶改場全國製茶技術競賽拿到冠軍。他說，在熱愛綠茶的日本得最高金獎，證明花蓮蜜香綠茶也能征服日本評審的味蕾，相較於日本綠茶多了蜜香和甜感，喝起來口感更滑順。

他也說，世界綠茶大賽評比除了著重茶葉品質，包裝設計及故事性、定價策略都考量在內，著重日本市場接受度，也成為進入日本販售的敲門磚，新一代農民必須走出舒適圈，才能往夢想前進。

林俊傑另獲金獎Golden Forks

富里鄉六十石山林淑慧、林俊傑姊弟倆，各以「春和白茶」及「群星茶會」獲金賞獎，林俊傑這兩天和媽媽溫秀玉前往英國，以「綠蜒蜜香紅茶」拿國旗站上二○二四GreatTaste Awards頒獎台，獲得金獎Golden Forks，BBC知名美食評論家 Nigel Barden也來採訪拍片。

林俊傑從去年、今年連兩年拿下GreatTaste Awards三星，今年更進一步獲Golden Forks到英國領獎。他說，GreatTaste Awards的金獎成立卅年來，第一次有台灣人拿獎，這次也拜會駐英國倫敦台北辦事處代表姚金祥，感受到台灣人的熱情，目前包括倫敦、捷克茶商都有採購計畫。

花蓮縣富里鄉六十石山茶農林俊傑（右）得知獲世界綠茶大賽金獎的同時，正與媽媽溫秀玉（左）拿著國旗，在英國GreatTaste Awards獲頒金獎。（林俊傑提供）

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