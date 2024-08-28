花蓮越南8/30 包機 連結3城市

2024/08/28 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府與越南旅行業者合作，卅日將有花蓮、越南直飛包機，縣府指出，採胡志明—花蓮—富國島飛行路線，吸引約一百七十多名越南遊客搭乘越捷航空包機展開五天四夜台灣觀光之旅，並有二百多名花蓮鄉親直飛富國島旅遊。

串連胡志明、富國島

縣府觀光處長余明勲說，縣府近期透過多種方式提升花蓮直航包機的市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至明年底、花蓮地震後爭取獎助金額提高；縣府也提供包機補助，藉由直飛的便利性和創新性，連結三座城市，希望提升花蓮的國際能見度與觀光產值。

觀光處指出，包機將在卅日上午由越南胡志明市起飛先抵達花蓮機場，一百七十多名越南遊客在花蓮入境，在台灣進行五天四夜旅程後由台中出境；飛機返程將搭載二百多名旅客前往越南富國島；九月三日則從越南富國島搭返程旅客回花蓮。

縣府觀光處指出，今年四月已成功促成四架次從東南亞國家直飛花蓮的包機，共載運近九百名旅客直抵花蓮旅遊。余明勲說，未來將繼續推廣花蓮至日本、韓國及東南亞各國，包括馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國及越南等的國際直航計畫。

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