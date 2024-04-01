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花蓮消防隊舊廳舍活化 轉型社福空間

花蓮縣吉安鄉消防隊老舊廳舍，將打造成青春基地。（花蓮縣府提供）

花蓮縣吉安鄉消防隊老舊廳舍，將打造成青春基地。（花蓮縣府提供）

2024/04/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資二千五百多萬元，活化吉安鄉及瑞穗鄉的消防隊老舊廳舍，打造成青春基地及社會福利館，前者將提供在地兒少健康休閒的活動場域，後者以綜合型社福館舍方式，補齊花蓮中、南區社福資源，預計明年八月竣工。

吉安青春基地 提供兒少休閒

吉安、瑞穗消防隊舊址在消防隊遷址後，成為閒置空間，廳舍經過簡單整理，由社福中心進駐使用，提供兒少相關服務，不過，這兩處建物老舊，耐震程度略有不足，部分硬體設施不敷使用，縣府爭取中央花東基金一千五百萬元加上自籌款一千多萬元，啟動耐震補強及室內裝修工程。

社會處指出，吉安青春基地設置目的是為了替在地兒童及青少年打造具包容、自在且溫馨的場域，吸引社區兒少願意使用場館；一樓設計規劃包含室內滑板活動空間、兒少交誼休憩空間及辦公空間，二樓將設置多功能會議室、會談室或創傷治療室及辦公空間，三樓為多功能露台，可提供休憩或戶外活動彈性運用。

瑞穗綜合社福館 明年8月完工

瑞穗社會福利館部分，社會處將打造成中、南區綜合型社福館舍，提供集中服務，一樓設計規劃包含消防主題親子館、社福聯合辦公室及個別會談室，二樓包括社區共享廚房、室內消防溜滑梯及婦女主題空間，三樓為多功能會議室。

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