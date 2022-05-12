花蓮12歲以下確診 6成5被家人傳染

疫情高峰期未到，花蓮的加強版防疫旅館位於壽豐鄉，有九十八床入住，空床廿二床。縣府呼籲民眾應加強自我防疫，讓疫情曲線維持在醫療量能承受的範圍內。（縣府提供）

2022/05/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣昨新增一○一八例，首度單日突破千人，惟十二歲以下、六十五歲以上年齡層加總比例接近四成。縣長徐榛蔚說，十二歲以下確診孩童有六成五是因為在家居隔期間被確診家人傳染，呼籲在家居隔應做好個人防疫。

徐榛蔚說，花蓮縣昨新增確診一○一八例中，扣除設籍花蓮縣但實際居住外地的五十一例，實際住花蓮的確診者共九六七例。從確診個案年齡分析，十二歲以下共一七六例，其中國小學生卅三例、幼兒園廿八例有校園足跡；至於未入校入園仍被感染共一一五例，則是被確診的同住家人傳染，大人症狀輕微或無症狀，但孩子無疫苗保護容易得病、出現發燒等症狀，比例高達六成五。

衛局：九成九是輕症 醫療量能是夠的

針對民眾憂慮花蓮何時進入高峰期、醫療量能能支撐嗎？衛生局長朱家祥說，花蓮染疫雖然突破千人，不過近來專責病房入住的曲線圖並未明顯上揚，北區專責病房二三四床目前住院九十五人、專責加護病床廿床目前收十三床，顯示確診者九成九以輕症為主，醫療量能是夠的；目前最重要的還是做好個人防疫，勤洗手、保持社交距離、減少脫口罩共餐，讓染疫人數不會一下子攀升，維持在醫療量能得以負荷的狀態，一同度過疫情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法