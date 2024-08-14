潰壩危機解除！花蓮強震木瓜溪、萬里溪堰塞湖 確認自然溢流消失

直升機今早到木瓜溪上游空勘，顯示堰塞湖壩體被沖刷出缺口，自然溢流消失。（林業及自然保育署提供）

2024/08/14 19:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403花蓮強震，花蓮木瓜溪、萬里溪上游出現堰塞湖，對下游部落造成威脅，林業及自然保育署花蓮分署今天委託空勤總隊派直升機空勘，確認兩處溪流上游崩塌產生的堰塞湖，經自然溢流已經消失。花蓮分署今天表示，潛在潰壩危機解除，下游民眾可以放心。

0403強震花蓮山區出現許多大小崩塌裸露地，木瓜溪及萬里溪上游山區，也因溪流邊坡崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。

林業及自然保育署花蓮分署調查發現，木瓜溪及萬里溪上游在震後的堰塞湖，湖體蓄水量分別近46、55萬立方公尺，直接威脅木瓜溪下游的銅門部落及榕樹部落；萬里溪下游的林田山林業園區、萬榮鄉萬榮部落居民。

林業保育署指出，兩溪的堰塞湖距離部落有二、三十公里，為因應潛在潰壩風險，震後花蓮分署啟動成立應變小組，除了立即到部落召開說明會，也建立各單位緊急聯絡窗口、設置監控設備、定期以無人機空拍及調閱衛星影像等方式進行比對，來降低風險及掌握堰塞湖變化。

花蓮分署指出，在凱米颱風前堰塞湖體就已經溢流不少，凱米颱風過後，最新衛星影像及遠端監控顯示，木瓜溪、萬里溪等堰塞湖疑似已經潰堤消失。

林業署為求慎重，請求空勤總隊協助，今天由黑鷹直升機在花蓮起飛，展開木瓜溪、萬里溪流域的全線空勘，確認原先兩處的堰塞湖已自然潰決，湖體已消失，且無新的堰塞湖產生，因此今天下午發布解除危機通報。

0403地震後木瓜溪上游出現堰塞湖（上圖），震後有出現溢流缺口，8月1日最新衛星圖，堰塞湖已消失。（林業及自然保育署花蓮分署提供）

花蓮萬里溪上游堰塞湖（上圖），凱米颱風過後衛星圖顯示，藍色的堰塞湖已消失殆盡。（林業及自然保育署提供）

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