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林田山古早味冰店、食堂回來了 6/8重現懷舊市集

林田山懷舊冰店，整理後內部充滿濃濃古早味。（林保署花蓮分署提供）

林田山懷舊冰店，整理後內部充滿濃濃古早味。（林保署花蓮分署提供）

2024/06/04 16:13

〔記者游太郎／花蓮報導〕林田山林業文化園區繼去年夏天原子炭工廠整建啟用後，今年冰店、食堂和一棟日式宿舍也陸續整建完成，8日將在生活廣場舉辦林田山納涼祭及林業生活懷舊市集，重現賣菜攤、冰店、柑仔店、理髮店、米店和食堂等舊氛圍場景，完整復刻過去的林業聚落生活。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策指出，林田山林業文化園區過去不僅是一處以生產木材為主的林場，更是許多林田山居民生活的地方；在行政院109年政府重大公共建設支持下，推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫第一期（110至113年）」，花蓮分署陸續修復加藤機關車、林業文物展示館、原子炭工廠、冰店、食堂和宿舍，系列修復工作不僅是對林業文化的珍視，更融合創意讓民眾在這片充滿歷史底蘊的土地上，感受到新時代活力。

黃群策說，來趟林田山懷舊之旅，可以體驗古早味美食、手作、挖寶尋找生活古物及欣賞音樂演出，走進米店、醫護室、冰果室和食堂感受一日林田山人當時的生活風貌，及百年山城帶來的歷史風華，當天在市集消費還有機會抽到精美禮物。

林田山納涼祭－林業生活懷舊市集活動時間：6月8日（六）10:00-16:00，地點：林田山林業文化園區生活廣場，活動訊息見「林田山林業文化園區」粉絲專頁，或電洽森林育樂科李小姐（03）8325141轉270。

林田山冰店外觀。（林保署花蓮分署提供）

林田山冰店外觀。（林保署花蓮分署提供）

林田山房舍內部整修後，充滿濃厚的日式風情。（林保署花蓮分署提供）

林田山房舍內部整修後，充滿濃厚的日式風情。（林保署花蓮分署提供）

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