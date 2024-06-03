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台九線蘇花公路崇德段坍崩 預計今晚10點搶通

台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況。（民眾提供）

台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況。（民眾提供）

2024/06/03 19:09

首次上稿18:11
更新時間19:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況，造成道路雙向道路均無法通行，公路局東區養護工程分局目前派員搶修，初步回報現場無人車傷亡，目前初估晚間10點可以搶通，請用路人耐心等候。

東區養護工程分局南澳工務段指出，受鋒面影響，蘇花路廊局部對流雲系發展旺盛，和仁至崇德沿海有較強對流發展，目前和仁至崇德段有間歇性強降雨，造成邊坡土石不穩定，今（3）日17點蘇花公路台9線162K+900，和仁至崇德路段受氣候影響，發生坍方約3000立方公尺，雙向阻斷。

南澳工務段開口契約商已於和仁至崇德完成人力、機具進駐搶災，預計於22時00分單線雙向搶通，後續配合保全持續加強對巡，如有路況將立即應變處置。呼籲用路人強降雨期間避免進入山區道路，後續如有封路訊息，將於封路前儘早公布。

公路局呼籲，豪雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況。（公路局提供）

台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況。（公路局提供）

台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況。（公路局提供）

台九線蘇花公路162.9k、崇德隧道北端，今天下午5點多發生土石坍崩的狀況。（公路局提供）

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