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罕見！二級保育類迷鳥「灰鶴」現蹤花蓮

灰鶴出現在花蓮市區、新城鄉附近農田，吸引鳥友扛大砲拍攝。（花蓮縣府提供）

灰鶴出現在花蓮市區、新城鄉附近農田，吸引鳥友扛大砲拍攝。（花蓮縣府提供）

2024/01/24 09:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市豐村一帶農田最近稀有嬌客現身，1隻度冬過境迷鳥「灰鶴」現蹤，鳥訊傳出吸引不少攝影師扛大砲來拍攝，花蓮縣野鳥學會獲知也通報縣府農業處。花蓮鳥會總幹事何瑞暘說，灰鶴是在台灣列為二級「珍貴稀有」保育類，呼籲賞鳥民眾及攝影師盡量勿靠近干擾。

花蓮縣政府昨天接獲社團法人花蓮縣野鳥學會通報，花蓮市區農田出現罕見迷鳥灰鶴，且現場已有鳥友架起長鏡頭「大砲」相機、望遠鏡拍攝，還有鳥友拍到牠和冬候鳥蒼鷺站在一起「大小漢差很大」。花蓮鳥會總幹事何瑞陽說，去年11月花蓮就傳出有灰鶴現身，但沒有確切紀錄，花蓮鳥友是在本月中於花蓮新城鄉附近農田發現，最近幾天飛到花蓮市郊靠近美崙溪的農田。

何瑞暘說，在花蓮現身的灰鶴僅發現1隻，依換羽的狀況，推測為去年夏季出生的幼鳥，近年在台灣的發現紀錄包括濁水溪、高美濕地，多半在西部，東部已很久沒有發現紀錄，在花蓮是首次紀錄。

他說，灰鶴覓食的田區是最近翻耕的農田，即將放水準備春耕，擔心食物可能不夠，或是被農友驅趕，附近野狗出沒也會造成壓力，目前鳥會及志工密切關注其狀況，呼籲民眾如果要觀察應保持距離，勿騷擾野生動物。

別名歐亞鶴的灰鶴是大型涉禽，食性為雜食性，主要以植物為主，喜歡在開闊的農田、河床、海岸或沼澤地等環境棲息，是全球15種鶴科鳥類中分布最廣泛的種類，IUCN受威脅等級列為「無危」，夏季繁殖地在蒙古北部、西伯利亞，冬天會飛往中國東南部越冬，台灣不是鶴類的分布範圍，屬於罕見迷鳥，因此由農業部列為二級保育類；依台灣鳥類誌記載，台灣首次紀錄是1981年，1988年有鳥友在蘭陽溪口記錄到1隻，台灣無繁殖紀錄。

縣府農業處長陳淑雯說，灰鶴體長約100到130公分，體重3到7公斤左右，是相當引人注目的大型鳥類，為野生動物保育法所保護的二級珍貴稀有野生保育類野生動物，這次是花蓮的首次發現紀錄，如有餵食、驅趕或騷擾灰鶴的行為，恐違反野生動物保育法，面臨1年以下之徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上30萬元以下罰金，請賞鳥民眾互相提醒以免觸法。

灰鶴出現在花蓮市區、新城鄉附近農田，吸引鳥友扛大砲拍攝。（花蓮縣府提供）

灰鶴出現在花蓮市區、新城鄉附近農田，吸引鳥友扛大砲拍攝。（花蓮縣府提供）

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