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    參選花蓮縣長「母雞帶小雞」 Kolas：團結才能打勝仗

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka到萬榮國中陪小朋友看紙風車演出，順便聽爸媽的心聲，與小朋友隨著劇情起伏一起歡笑。（記者花孟璟攝）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka到萬榮國中陪小朋友看紙風車演出，順便聽爸媽的心聲，與小朋友隨著劇情起伏一起歡笑。（記者花孟璟攝）

    2022/07/21 20:51

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣黨部今天公布年底選舉第二波徵召名單，花蓮市、富里鄉共新增里長、鄉民代表提名4人。代表民進黨參選花蓮縣長的Kolas Yotaka今晚到萬榮鄉參加紙風車演出時說，不管是母雞帶小雞、小雞陪母雞，民進黨在花蓮相對弱勢政黨時，「我們就沒有分裂的本錢」。

    駐美代表蕭美琴在花蓮區域立委任內時，多次促成紙風車劇團到花蓮演出，延續蕭美琴的愛心，今年暑假紙風車劇團受「點燃生命之火」方案贊助前進偏鄉演出，今晚、明晚7點在萬榮國中、吉安鄉仁愛新城公園演出「蕃薯森林奇遇記」，Kolas Yotaka也來陪伴孩子觀看兒童劇，全程從頭坐到尾，隨著劇情起伏和小朋友一起歡笑！

    Kolas說，觀賞如紙風車這般精彩的國際級、國家級演出，應當是花蓮小朋友的日常，今天到學校也希望了解偏鄉學校的實況及硬體，是否足夠呈現演出，作為後續教育政策參考。

    民進黨花蓮縣黨部今天召開第17屆第一次執行委員會議，決議2022年底地方五合一公職人員選舉第2波徵召名單，宣布花蓮市新增2人，包括吳明崇參選花蓮市民生里里長、謝主羚參選花蓮市第5選區原住民市民代表；富里鄉2人分別是潘務本參選富里鄉原住民鄉民代表、鄒文鈞參選富里鄉鄉民代表。

    Kolas受訪指出，每個候選人背景不同、也各自有政治發展歷程，當花蓮的民進黨是相對弱勢政黨，我們沒有分裂本錢，「不管是母雞帶小雞，或是小雞陪母雞」，唯有團結在一起才能共同打贏這場歷史性的硬仗。

    民主進步黨花蓮縣黨部嚴献宗說，參選名單包括老將也有新秀，藉由經驗傳承，希望民進黨能在艱困選區花蓮「從基層選民服務開始」，從村里長到監督鄉鎮市政，一步一腳印耕耘，讓民進黨有更多機會服務花蓮民眾。他說，相信縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）可發揮母雞效應，共同為花蓮帶來新氣象，「花蓮很好、但可以更好」。

    Kolas Yotaka希望觀賞國際、國家級藝術演出「成為花蓮小朋友的日常」。（記者花孟璟攝）

    Kolas Yotaka希望觀賞國際、國家級藝術演出「成為花蓮小朋友的日常」。（記者花孟璟攝）

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