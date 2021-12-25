就職3週年 花縣長徐榛蔚：繼續不斷往前走

花蓮縣長徐榛蔚今舉行就職3週年暨婦幼親創園區揭牌活動，細數縣府團隊3年來施政成績。（記者王峻祺攝）

2021/12/25 14:04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚今舉行就職3週年暨婦幼親創園區揭牌活動，細數縣府團隊3年來施政成績，立委傅崐萁現身力挺，感性誇縣長妻「比他還有韌性」，讓徐榛蔚感動拭淚。對於是否爭取連任，徐榛蔚說，安於守分努力完成家人（鄉親）託付，會繼續不斷往前走，努力做好每一天。

徐榛蔚上任3週年之際，同步對外開幕籌備許久的婦幼親創園區，今天一改過去邀約眾多鄉鎮市長及民代與會，反而與親子、婦女同歡，體驗園區多項設施，致詞中強調要讓婦女與孩子，有更完善的休閒與共享空間，在學習中獲得共融、共學、共享、共創、共好。

針對媒體詢問是否爭取下屆連任，徐榛蔚並未鬆口，表示自己安於守分，認真努力完成這塊土地及家人（鄉親）給的託付，看到家人臉上充滿快樂及幸福洋溢的時候，就是她最大滿足，未來會努力做好每一天，腳步不會停止，而是不斷地繼續往前走。

立委傅崐萁今也現身力挺，致詞時圍繞著縣長妻，提及徐榛蔚「每一天早起晚睡，時刻都在學習，增加執政強度」，施政更是始終堅持做對的事，韌性比他還堅強，希望鄉親繼續支持。一旁徐榛蔚聽聞後瞬間紅了眼眶，在台上頻頻拭淚。

首度對外開幕的婦幼親創園區，由花蓮特教學校美崙舊址打造而成，縣府社會處共規劃婦幼主題館、烘焙教室、共享教室、友善廁所等空間，目前試營運，預計農曆年後正式對外開放，將推出親子、婦幼、長者等活動課程。今有上百名親子受邀入園，體驗攀樹、三角床等戶外運動，還進室內教室探索五感、閱讀繪本等活動。

花蓮縣長徐榛蔚今舉行就職3週年暨婦幼親創園區揭牌活動，一改過去邀約眾多鄉鎮市長及民代與會，反而與親子、婦女同歡。（記者王峻祺攝）

立委傅崐萁今現身力挺徐榛蔚的就職3週年記者會，感性誇縣長妻「比他還有韌性」，讓徐榛蔚感動拭淚。（記者王峻祺攝）

花蓮縣長徐榛蔚今舉行就職3週年暨婦幼親創園區揭牌活動，邀請孩童體驗園區設施。（記者王峻祺攝）

花蓮婦幼親創園區今開幕，親子受邀體驗攀樹、三角床等戶外活動。（記者王峻祺攝）

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