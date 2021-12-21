「花蓮－台東」70分鐘！東部快鐵可行性評估出爐 6小時可環島

據交通部2030全國高快速鐵路網整體規劃，未來可「6小時環台」，圖為花東鐵路雙軌區間。（鐵道局提供）

2021/12/21 22:58

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部前部長林佳龍喊出「西部高鐵、東部快鐵」，更提出2030全國高快速鐵路網整體規劃，透過高鐵與台鐵銜接，未來將可「6小時環台」！其中，花蓮至台東只需90分鐘，不過，鐵道局總工程司呂新喜說，宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究期末報告已提出、明天（22日）審查，未來完工後，預計花蓮至台東只需70分鐘，較原目標還快。可行性研究最快明年上半年通過，後續將啟動綜合規劃及環評，動工時間及工期仍未定。

台鐵目前從花蓮至台東最快的列車是太魯閣號，約需1小時28分，普悠瑪號平均約需2小時、自強號約2.5小時。

呂新喜說，快鐵最快目標為時速160公里，並非全線皆可達目標，因為曲率半徑不可能全部重拉。

由於交通部長王國材曾說「環島高鐵不是夢」，花東有快鐵後，是否仍需高鐵？呂新喜說，部長對於政策解釋得很清楚，環島高鐵是長程目標。

根據交通部鐵道局「全國高快速鐵路網規劃作業」，西部高鐵以及東部快鐵將於屏東六塊厝銜接，計畫包括高鐵延伸屏東、高鐵延伸宜蘭、基隆捷運、宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究、南迴快鐵以及海線鐵路雙軌化，未來完工後可透過轉乘高鐵與台鐵，台北至花蓮90分鐘、台北至左營90分鐘、左營至台東90分鐘、台東至花蓮90分鐘，6小時即可環島。

呂新喜說，南迴快鐵以及宜花東提速計畫可行性研究都在進行中，南迴快鐵可行性評估明年3月底前提出。另外，避免未來二次施工，部分路段曲率半徑R≦800米者將提前於花東鐵路雙軌電氣化計畫中一併改善，包括南迴一處（康樂站南端）以及木瓜溪南北側、加濃濃溪南北側、車溪橋南北側、水拔溪橋段、瑞源站南端、等，以符合未來花東快鐵行車時速達160公里的需求。

不過，台鐵局現有列車行車時速無法達160公里，即將於年底上線的新城際列車EMU3000最高時速也僅130公里，呂新喜則說，宜花東快鐵提速計畫為針對既有東部路廊檢討軌道、線型、號誌等基礎設施，配合改善，且不能影響運行，第三階段確實是「車輛」檢討，相信未來有機會一定會溝通。

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