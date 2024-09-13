打開公所 竹北辦音樂會、定向闖關

竹北市長鄭朝方（左）與咖啡師陳河志（右）注入果醋和咖啡，特調索票音樂會上的飲品。（記者黃美珠攝）

2024/09/13 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方九月中下旬推出「打開公所」活動！鄭朝方把首場、廿二日訂為「公所家庭日」，也是「Parking Day藝術展」日，九二八會把整棟公所打開給親子來玩定向闖關挑戰，並重新定義路邊停車格、公門廳舍的功能。

鄭朝方昨天邀請二○二四EIMOC卓越盃國際音樂公開賽國小六年級組冠軍朱品叡、世界盃虹吸咖啡大賽台灣區亞軍陳河志一起亮相宣傳。

鄭朝方說，「打開公所」系列活動融合市政、生活、藝文、青創概念。其中廿二日將拆解公所前廣場的九個停車格，響應近年世界颳起的Parking Day概念，透過改裝路邊停車格示範展現創新的公共藝術空間，搭配「竹北好市集」，從青創美食到手作設計，多面向呈現竹北魅力。當天來客車可停放竹北國小操場或地下停車場。

當天下午「公所音樂會」先由安興國小、光明國小的弦樂團在公所一樓演出，接著二樓的索票音樂會將邀請「NSO國家交響樂團」豎琴首席解瑄、榮獲多項國內外獎項的成功國中學生朱品叡、以及鋼琴家張舒涵跨齡接力演奏。

廿八日「親子定向挑戰闖關賽」，鄭朝方說市公所將開放給報名的親子，從公所一樓一路過關斬將直衝三樓再折返，意者須先上網預約報名。

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