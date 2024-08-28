竹北機器人移動教室 分批進校園

新竹縣竹北市長鄭朝方昨天開箱新學期的開學禮「機器人移動教室」。（記者黃美珠攝）

2024/08/28 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方昨天開箱新學期的開學禮「機器人移動教室」，將分兩波前進竹北的中小學校園，首波規劃率先到西區和老城區的十四所學校以彰顯科技教育平權，實際課程將在九月十三日啟動，昨天則先出動機器人跳「十六蹲」造勢。

鄭朝方說，竹北市推動的科技教育將分兩階段執行，首先將巡迴西區、老城區十四所學校，從體驗、實作到模擬競賽，第二波則是東區、老城區和西區。

優先受惠的學校有竹北、新社、豐田、麻園、新港、鳳岡、竹仁、六家、中正、東海、十興、光明共十二所小學，以及竹北、鳳岡兩所國中，這些學校的學生們不僅將率先體驗「機器人移動教室」所安排的五十六場互動活動，與十四場DIY實作機器人課程。

活動期間，裡頭裝載著昨天大秀「十六蹲」的鐵蛋人型機器人的可愛胖卡也將進場；而因應西區多宮廟的特色，還會安排在地化的三太子機器人、小舞獅機器人等一同亮相，以此提高學生學習興趣。

活動現場會安排工程師出任講師，帶領學生DIY太陽能機器人。也將安排工業積木搭建的遊樂園和循跡立體賽道裝置，結合大型車體螢幕，透過講師讓學生了解當代機器人概論趨勢，以融會貫通了解科技內容。

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