竹縣幸福巴士增5鄉鎮 年底上路

新竹縣繼尖石鄉開辦的幸福巴士之後，今年底還將有五個鄉鎮開辦。（記者黃美珠攝）

2024/08/28 05:30

新埔、芎林、寶山、峨眉、湖口 共推出26條路線

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應新竹客運不續營縣內客運路線，除了新竹區監理所另找業者接手，新竹縣新埔、芎林、寶山、峨眉以及湖口五個鄉鎮，年底將推出廿六條「幸福巴士」路線服務鄉親，其中八條就是承接竹客不再續營的部分。

核定3730萬元 中央補助8成5

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州說，計畫日前已獲交通部公路局核定，五個鄉鎮依設備租賃、行銷、營運缺口等所需，用十五個計畫案，獲中央核定共約三七三○萬元來推動，其中八成五由中央補助，剩下的才交各地鄉公所自籌。

陳盈州說，目前幸福巴士在縣內已有尖石、五峰以及關西三鄉鎮、廿一條路線已經上路，其中六條就是竹客不續營的5628、5629、5636、5637、5638、5639路線。

8條承接竹客不再續營部分

年底也將跟進開辦幸福巴士的五鄉鎮、廿六條路線中，有八條也能銜接新竹客運原來的5602、5603、5622、5632、5640、5641、5642、5643公路客運路線。

陳盈州說，新竹客運在竹縣原先營運路線共五十四條，除四條因已無載客量早已停駛。另五十條載客路線中，有卅六條是公路客運，由新竹區監理所尋求接續的業者承攬，剩下的十四條則由縣內八個鄉鎮接手，轉型改辦幸福巴士。

至於新竹區監理所負責的卅六條竹客不續營路線，九月一日監理所將改用「幸福公路」之名，開通竹東到北埔、竹東到五峰、竹東到尖石等七條載客路線，後續廿九條也將持續開通。

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