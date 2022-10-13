關心特教 周江杰：將設早療日照中心

民進黨新竹縣長參選人周江杰與特殊生家長代表會談。（記者廖雪茹攝）

2022/10/13 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰關心特教資源，近日與特殊生家長代表會談，傾聽相關教育需求，並提出相關政見；周江杰表示，如當選縣長，將儘速推動設置新竹縣早期療育日照中心、提供臨托服務，提供病友家屬臨時停車證、愛心陪同卡，以及建立照顧者支持紓壓系統。

周︰提供臨托 讓家長喘息

新竹縣政府表示，關於發展遲緩兒童的早療資源，縣府除持續提供相關服務外，已規劃婦幼館增建二樓完成後設置早療機構，預計二○二五年完成，收托廿名發展遲緩兒童。另設於山崎國小的特教資源中心將遷建，基地位在國立新竹特教學校旁用地，預計二○二六年完成，屆時也會設置早療機構，並收托卅名發展遲緩及身心障礙兒童。

周江杰說，同為小孩家長，為孩子思考教育和未來，家長無不投注許多心思。特教家庭的心力更是超乎想像，未來有機會當選縣長，將儘速推動設置新竹縣早療日照中心、提供臨托服務，讓長期照顧心智障礙孩子的家長，得以暫時喘息、舒緩。另在交通方面，他認為領有重大傷病卡的病友家屬，應給予「重大傷病陪同臨時停車證」、搭乘大眾運輸發行愛心陪同卡，藉由友善的便利交通，促進其社會參與。

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