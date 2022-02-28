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    首頁　>　新竹縣

    竹縣120縣道再優化 3月開工

    國三竹林交流道東側的一二○縣道旁人行道，鋪面老舊且不連貫。（記者黃美珠攝）

    國三竹林交流道東側的一二○縣道旁人行道，鋪面老舊且不連貫。（記者黃美珠攝）

    2022/02/28 05:30

    〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕一二○號縣道貫穿新竹縣竹北、芎林，經橫山內灣魅力商圈後轉入尖石鄉，並是銜接國道三號竹林交流道的要道，但部分路段鋪面長期被重車輾壓而下陷，局部人行道護欄甚至鋼筋裸露。縣府將動用前瞻補助款四千多萬元改善，預計三月開工，九月完工。

    縣府工務處表示，這項一二○號縣道再優化工程已經發包，施工地點在竹林交流道東西兩側。其中往竹北方向，到新中正橋之間約七百公尺長的路面，因重車長期輾壓，有些路面呈波浪狀起伏，必須改善。

    竹林交流道往東到芎林鄉文衡路口，不到五百公尺長，除了車道路面要改善，南、北兩側人行道及附屬設施如護欄也將一併更新。

    竹市香山一號天橋 明拆除

    此外，位於新竹市中華路六段與西濱聯絡道路口附近的「香山一號」天橋，使用量極低，市府考量維護管理不易，且階梯佔據人行道空間，明天（三月一日）晚間八點至隔天上午六點拆除，遇雨順延。

    市府表示，拆除後，須到鄰近路口（中華路六段三五九巷）的行人穿越線通行。拆除期間將管制封閉中華路六段（自香山交流道路口至西濱公路聯絡道路口）雙向車道範圍，行經應減速慢行或提前改道，並遵照引導、指示行駛。

    位於中華路六段與北二高香山交流道匝道口附近的「香山二號」天橋，則預計四月底前拆除，已裝設紅綠燈號誌並劃設行人穿越線，方便用路人通行。

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