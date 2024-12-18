為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    又查獲白牌車！違規駕駛賺120元 慘吞10萬罰單+吊扣雙照

    違規載客的白牌車駕駛，被新竹監理所稽查人員依規舉發，將被裁處10萬罰單還吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

    違規載客的白牌車駕駛，被新竹監理所稽查人員依規舉發，將被裁處10萬罰單還吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

    2024/12/18 18:24

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹區監理所不定期會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強稽查，日前在新豐火車站後站附近，攔查一輛自用車從湖口公園違規載客到新豐火車站，約定收費120元，依規處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣雙照。

    新竹區監理所表示，本月12日下午偕同新竹縣警察局員警，前往新豐火車站執勤，發現一輛白色自小客車載客1人，稽查人員分別針對乘客及駕駛進行訪談，乘客坦承下車約定收取車資120元，稽查人員依規掣單舉發。

    新竹區監理所所長吳季娟表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，除依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月外，違規營業車輛也須處罰吊扣牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，以確保乘客安全及合法計程車駕駛的權益。

    吳季娟表示，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或車輛牌照已被註銷情形，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，一來搭乘毫無保障，二來若有發生事故將求償無門，所以千萬不要貪圖一時方便而搭乘白牌車。

    監理所呼籲從事運輸服務的車主，應依法申請營業執照，確保行車安全，並嚴禁白牌車非法營運，該所將持續不定期、不定點加強稽查。#

    新竹區監理所會同警方在新豐火車站後站附近，攔查一輛自用車從湖口公園違規載客到新豐火車站。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理所會同警方在新豐火車站後站附近，攔查一輛自用車從湖口公園違規載客到新豐火車站。（新竹區監理所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播