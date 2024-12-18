又查獲白牌車！違規駕駛賺120元 慘吞10萬罰單+吊扣雙照

違規載客的白牌車駕駛，被新竹監理所稽查人員依規舉發，將被裁處10萬罰單還吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

2024/12/18 18:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹區監理所不定期會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強稽查，日前在新豐火車站後站附近，攔查一輛自用車從湖口公園違規載客到新豐火車站，約定收費120元，依規處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣雙照。

新竹區監理所表示，本月12日下午偕同新竹縣警察局員警，前往新豐火車站執勤，發現一輛白色自小客車載客1人，稽查人員分別針對乘客及駕駛進行訪談，乘客坦承下車約定收取車資120元，稽查人員依規掣單舉發。

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新竹區監理所所長吳季娟表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，除依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月外，違規營業車輛也須處罰吊扣牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，以確保乘客安全及合法計程車駕駛的權益。

吳季娟表示，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或車輛牌照已被註銷情形，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，一來搭乘毫無保障，二來若有發生事故將求償無門，所以千萬不要貪圖一時方便而搭乘白牌車。

監理所呼籲從事運輸服務的車主，應依法申請營業執照，確保行車安全，並嚴禁白牌車非法營運，該所將持續不定期、不定點加強稽查。#

新竹區監理所會同警方在新豐火車站後站附近，攔查一輛自用車從湖口公園違規載客到新豐火車站。（新竹區監理所提供）

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