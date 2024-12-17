男女通緝犯開車狂飆閃警 逆向連撞4車傷5人落網

在警方槍口下，43歲徐男和48歲黃女這對鴛鴦通緝犯才乖乖下車就逮。（竹北警分局提供）

2024/12/17 15:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕43歲徐姓男子因涉及多起竊盜案件，和「最佳拍檔」的48歲黃女雙雙被通緝。昨天（16日）中午12點他們被巡邏中的竹北派出所員警發現行蹤準備攔檢，徐男拒檢且加速逃逸，一度急轉入國立竹北高中前方，以致撞擊4輛停等紅燈的機車造成5人受傷，被追捕5公里後才因員警拔槍的動作震懾住而束手就擒。

竹北警分局表示，受傷的機車騎士和乘客們總共4男1女，所幸除了1人右膝蓋有線性骨折，其他幾人不是扭傷就是挫傷。警方事發當下邊呼叫線上警網支援逮人，邊通知救護車協助傷者送醫，而無辜受傷的民眾到了醫院個個氣憤難忍。

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警方說，徐男、黃女逃竄過程中，甚至跟巡邏警車發生碰撞，但仍不顧一切地逆向行駛，試圖擺脫警方追緝。

警網連連包抄，戰線長達5公里遠，終於趁徐男把車開到水防道路2段時不慎衝入路旁空地，員警立刻衝上前拔槍喝令他們立即下車，2人震懾於警槍槍口下才乖乖就逮。

警方後來查證確認，徐男和黃女都因案通緝中，2人先前也涉及鳳岡派出所的妨害公務案件以及多起竊案。

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警方另在徐男車內起獲毒品安非他命1包，毛重0.54公克，訊後依公共危險、毒品、妨害公務等罪嫌，分別把2人移送法辦。

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43歲徐男因為通緝閃警察，不顧用路人的安全，一度逆向高速行駛，逃亡中還撞擊4輛機車造成5人受傷。（竹北警分局提供）

坐在副駕駛座上的黃女，跟徐男都是竊盜通緝犯。（竹北警分局提供）

逃跑5公里後，徐男震懾於員警拔槍才乖乖就逮。（竹北警分局提供）

警方表示，紅圈處的徐男座車高速行駛連撞多名機車，不顧他人用路安全。（竹北警分局提供）

竹北警方在徐男座車起獲安非他命1包。（竹北警分局提供）

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