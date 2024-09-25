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    首頁　>　新竹縣

    超Q龍寶寶彩稻首現身 本週末去關西老街走走

    超Q龍寶寶彩稻好吸睛，關西鎮公所邀請全國民眾本週末就來關西老街走走。（記者廖雪茹攝）

    超Q龍寶寶彩稻好吸睛，關西鎮公所邀請全國民眾本週末就來關西老街走走。（記者廖雪茹攝）

    2024/09/25 13:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮公所以活潑朝氣的龍寶寶意象，首度推出彩稻景色，28至29日兩天在老街區的鎮立圖書館周邊，舉辦稻田彩繪暨市集活動，串聯鎮內自然生態、古蹟以及特色美食，邀請全國各地的民眾一起「稻關西走走」！

    關西鎮公所今（25）早為這場全新的關西景緻舉辦宣傳記者會。鎮長陳光彩表示，關西素有「長壽之鄉」美名，除了聞名全國的仙草產業外，稻米、茶葉、柑橘、草莓、香菇、蕃茄、咖啡等產業也佔有一席之地，其中稻米種植面積占農業經營的25%以上，處處可見賞心悅目的稻田景緻，今年首次嘗試結合稻田景觀與農產行銷活動。

    此次稻田彩繪，種植面積約8分地，在苗栗縣苑裡鎮農會的協助下，7月31日插秧，巧妙運用白、黃、紅、綠及紫色等5種顏色進行排列，並呼應了12生肖的龍年為主題，將龍寶寶融入活潑朝氣，預計11月中進行收割，約種植3個半月，歡迎各地民眾前來。

    環繞著彩繪稻田的周圍，是關西著名的老街區，活動也安排豐富的田園音樂饗宴、田園市集以及稻繩DIY活動，更規劃了深入的生態導覽提供民眾參訪。

    農糧署北區分署、關西鎮民代表會、關西鎮農會及里長等地方人士出席宣傳活動。關西鎮農民配合政府政策，仙草與水稻的輪作生產已形成特色，期盼藉此活動推展關西觀光。

    新竹縣關西鎮公所今（25）早舉辦稻田彩繪暨市集活動宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣關西鎮公所今（25）早舉辦稻田彩繪暨市集活動宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣關西鎮公所今（25）早舉辦稻田彩繪暨市集活動宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣關西鎮公所今（25）早舉辦稻田彩繪暨市集活動宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

    活潑朝氣的龍寶寶彩稻景色，就在關西老街區的鎮立圖書館周邊。（記者廖雪茹攝）

    活潑朝氣的龍寶寶彩稻景色，就在關西老街區的鎮立圖書館周邊。（記者廖雪茹攝）

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