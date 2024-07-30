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風災肆虐 關西石牛山步道中斷

受凱米颱風影響，關西鎮石牛山步道鐵橋掉落中斷。（葉國杰提供）

受凱米颱風影響，關西鎮石牛山步道鐵橋掉落中斷。（葉國杰提供）

2024/07/30 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕受到凱米颱風過境影響，新竹縣關西鎮的登高名所石牛山，繼四月初地震把地標「石牛山」如牛背的巨石給震裂後，A線步道也在風災後發生崩塌完全中斷的狀況。當地的登山健行隊隊員葉國杰呼籲山友暫時只能B線上下，如果本週週末沒有下雨，他和隊員們將自主在A線崩塌處另闢高繞路段，A線才可望恢復通行。

葉國杰說，他們「蝗蟲過境路樂活登山健行隊」是由關西富光國中第六屆喜歡爬山的校友，跟其他山友所共同組成，由他和陳文廣領軍，大家一起齊心愛山運動，並主動維護關西鎮內赤柯山、石牛山、彩和山、高甫山等郊山的步道路徑。

山友將另闢高繞路段

凱米颱風替石牛山區帶來超大雨量，造成登山路段泥流崩塌，葉國杰擔心登山路徑受到影響，昨天一早上勘查。

葉國杰和同伴從A線攻頂，原鑽過人稱「一線天」的岩洞，接著拉繩攀爬石壁而上的路徑，卻因石壁上方的鐵橋掉落，導致現在完全中斷不能通過。現在要爬石牛山只能從B線上攻後原線撤下，無法再O型縱走。

不過他和伙伴們決定，本週末只要不下雨，他們將上山在A線崩塌處另闢高繞路段，讓所有喜歡石牛山風景的山友們依舊可以上山遠眺，運動、舒心。

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