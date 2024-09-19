新竹縣寶山鄉湳坑溪2工程 今同步開工

新竹縣寶山鄉湳坑溪今天同時有2個工程開工，一個是應急的湳坑溪（寶1-2排水）斷面12-14護岸改善應急工程，另1個是休閒設施的湳坑溪環河步道左岸工程第1期。（寶山鄉公所提供）

2024/09/19 16:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉湳坑溪今天同時有2個工程一起開工，一個是應急的湳坑溪（寶1-2排水）斷面12-14護岸改善應急工程，另1個是休閒設施的湳坑溪環河步道左岸工程第1期，前者是為應急、保護家園用，後者則是打造鄉內的親水活動空間，且最終計畫要跟新竹市青草湖串聯，打造出跨竹縣市的休閒步道，提供鄉親就近遊憩和活動。

今天的開工儀式，水利署第2河川分署長楊人傑、縣議員邱坤桶、跟鄉代會主席古仁樺等都到場共同祈福。

鄉長邱振瑋說，湳坑溪護岸改善應急工程獲水利署「前瞻基礎建設計畫水與安全~縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助，投入1640萬元，將興建長128.8公尺的護岸、4座固床工、新設2座生物通道，以及增建1處端牆來增強護岸結構，預計明年年初就會完工，可望降低現場土砂流失和崩塌的風險，也一併清理了溪床淤積的土石，暢通區排的通水斷面。

此外，公所目前也正提案爭取中央持續補助施做水尾溝（寶1-1排水）從雙溪橋到環南路的護岸和環境改善工程中，以進一步優化當地的區域排水功能。

而為了打造鄉內的休憩空間，公所計畫從湳坑溪、水尾溝溪到客雅溪新建一連串的環河步道跟新竹市青草湖相連，總共分5期施作，其中湳坑溪就佔了3期。

公所自籌438萬元後，今天就是替湳坑溪環河步道的第1期工程開工，施工範圍從雙溪橋到雙峰橋，主要就是增設擋土牆、護欄，以確保步道的穩定性。完工後，步道將成為鄉親散步、慢跑等多樣運動的活動場域。

邱振瑋說，湳坑溪是客雅溪主要支流，受到縱、橫向淘刷影響，邊坡土砂持續流失，造成河道排洪斷面不足，再加上河道內的雜草和淤土，加劇溢流對鄰近農田、道路的威脅。

前述湳坑溪環河步道第1期工程預計下個月初就會完成，後續他還會爭取中央或縣府的補助，繼續推動到水尾溝溪、和客雅溪各1期的工程施設，最終希望能跟第2河川分署所建構的客雅溪步道連結，使寶山鄉到青草湖形成完整的休閒步道網絡。

新竹縣寶山鄉湳坑溪今天同時有2個工程一起開工。（寶山鄉公所提供）

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