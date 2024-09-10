竹苗會考117學年改制5級+7積點 劉彥伶：竹市學生權益應被保障

竹竹苗國中會考制重大改變！經竹竹苗三縣市入學推動委員會召開會議，會議決定117學年起改為「五級分制+7級積點」但竹市議員劉彥伶認為竹市的七級制未通過，市府未能向家長說明清楚，相當遺憾。（照片取自劉彥伶臉書）

2024/09/10 19:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕影響1萬5千名竹竹苗國中考生的國中會考制出現重大變革！今天經竹竹苗三縣市召開的入學推動委員會議後，決議採新竹縣府提出的「5級分制+7積點」進行調整，並從117學年度起施行。市議員劉彥伶表示，竹市訴求的「7級分制」並未通過，犧牲竹市家長與學子的權益。

市府教育處長林立生表示，因應會考制度變革，市府明年度將投入2600萬元配合新制度的推行，預先請各校準備多元化的適性入學輔導機制，市府將持續關注新制度的執行情況，與學校、家長及社會各界共同努力，讓竹市學生都能「選其所適、愛其所選」，進入心中理想的學校就讀。

教育處表示，竹市113學年度到115學年度，3所市立高中將增設14個班級；113學年投入1360萬元，用於高中增設班級所需的硬體設備，滿足學子就近入學的需求，期望此改制能提升高中入學成績的鑑別度，為每位竹市學子創造更公平的競爭環境。

不過，市議員劉彥伶認為，會考制要到117學年度才實施，時程過長，對此感到遺憾。且竹市訴求的七級分制沒有過關，也顯示市府未充份跟家長說明或分析，成為3縣市研商過程中始終得讓步的縣市，更犧牲竹市家長與學子的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法