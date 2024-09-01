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    首頁　>　新竹縣

    鬼門關前竹縣北埔辦「細人普」 兒童慶典傳承慈悲心

    北埔鄉長莊明增持別介紹細人普供桌上精緻的小蛋糕。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉長莊明增持別介紹細人普供桌上精緻的小蛋糕。（北埔鄉公所提供）

    2024/09/01 17:17

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕明天鬼門關，新竹縣北埔鄉家戶在今天的農曆7月29日，會準備貢品普渡普施幼魂，鄉長莊明增翻轉傳統，將這個傳統儀式，創造了「專屬北埔的兒童節」，在昨天舉辦「細人普：與傳統相遇的兒童慶典」，期傳承北埔人的慈悲胸懷。

    北埔鄉長莊明增表示，「細人仔」為客家話小孩之意，「普」則是普渡，意指為幼靈辦理的普渡，因擔憂小孤魂在中元普渡期間搶不過大鬼，而餓肚子，因此農曆7月29日這天，北埔人會貼心的為幼魂準備祭品普渡。

    根據文史工作者姜信淇先生的訪調，此普渡傳說與北埔姜家的姜振驤伯母有關，樂善好施的姜夫人在一次義民普渡過後，半夜聽到小孩子的哭聲，經過問神卜卦後才知道，原來是幼魂在普渡時搶不到食物才會哭鬧，因此在姜家的領頭下，每年於農曆7月29日，家家戶戶都會準備貢品普渡。慈天宮前廣場也有普渡儀式，這種普施幼魂的儀式，北埔人稱「細人普」，意在祈求鄉境的平安。

    以往細人普供桌上，常見在地師傅精心製作的「看碗」、「看果」，小小碗盤盛裝以水果、肉品、麵粉等捏製的傳說故事人物、動物、玩具等，專為「孩童」所設計的貢品，其裝置藝術手法細緻，可看性極高，是細人普的一大亮點。

    昨天在慈天宮前登場的「細人普：與傳統相遇的兒童慶典」，有充滿魔幻的魔術、折氣球、街頭演出、巨型小丑、吹泡泡，還有國際級的果雕看碗裝置藝術，另外還邀請國際級大師教授大家玩捏麵人、童玩DIY，讓許多鄉親在參與過程中喚回童心。

    莊明增說，這項傳承活動是從去年開始舉辦，感謝客委會連續兩年經費補助，除了期望傳統祭典不要為人所忘記以外，更希望大家深入了解客家文化，打破禁忌，鬼月也可以是慈悲和歡樂的！

    北埔鄉公所翻轉傳統舉辦「細人普：與傳統相遇的兒童慶典」，期傳承北埔人的慈悲胸懷。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉公所翻轉傳統舉辦「細人普：與傳統相遇的兒童慶典」，期傳承北埔人的慈悲胸懷。（北埔鄉公所提供）

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