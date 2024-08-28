外配揪同鄉休假打工 恐被罰50萬

新竹縣專勤隊接獲線報派員查察發現，有6名越南籍移工正在從事彩繪酒瓶的工作。（新竹縣專勤隊提供）

2024/08/28 10:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名越南籍配偶阿環（化名）介紹同鄉親戚、朋友利用休假到她工作的工廠打工，移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊接獲線報前往查察時，當場查獲阿環及其他6名非法打工的移工，全案依違反就業服務法函送新竹縣政府裁處；當阿環聽到幫同鄉媒介打工已經違法，且最高可能被裁處新台幣50萬元罰鍰，阿環當場懵了。

新竹縣專勤隊表示，竹北市白地里一家位於田中央的工廠，假日經常有多名外籍人士前往打工，專勤隊7月上旬接獲線報派員查察發現，有6名越南籍移工正在從事彩繪酒瓶的工作。經調查，這些都是在竹北某科技公司的合法移工，因想要賺取額外薪水，利用休假時間，透過阿環介紹到她工作的工廠打工。

阿環辯稱，因為老闆說工廠缺人，同鄉們也說想多打一些工，所以才會介紹親戚、朋友一起來。但媒介他人工作和僱用合法移工於休假時間打工都是違法行為，全案非法工作、非法仲介及非法聘僱事證明確，依違反就業服務法函送新竹縣政府裁處中。

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，許多移工離鄉背井來台工作，希望賺更多錢，然而依就業服務法規定，移工只可在勞動部核准的地點從事許可的工作或活動，除此之外，都是違法！不僅會被處以罰鍰外，還可能會被勞動部廢止合法的聘僱許可並限令出國，提醒移工朋友切勿心存僥倖。

另外，就業服務法規定，媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑併科120萬元以下罰金。非法僱用或容留不法外來人士，最重則可處75萬元罰鍰。呼籲民眾千萬不要以身試法，得不償失。

新竹縣專勤隊接獲線報，竹北市白地里一家位於田中央的工廠，假日經常有多名外籍人士前往打工，立即報派員前往查察。（新竹縣專勤隊提供）

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