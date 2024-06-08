Hebe外公102歲宋增土今天「出戰」告捷 捧回3萬禮券

Hebe外公、102歲人瑞宋增土（中坐者）在比賽中演出社區山歌班平時泡茶、唱山歌的日常。（記者黃美珠攝）

2024/06/08 15:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「長者活躍競賽~阿公阿婆舞GO讚」比賽今天（8日）在縣府大禮堂登場，全縣13鄉鎮市共400多名長輩參加，其中最高齡的就是藝人田馥甄的外公、102歲宋增土。宋增土肢體矯健，跟著夥伴們一起蹲、起揮舞彩帶，果然所屬的新豐天天開心協會在他領軍下捧回「金獎」贏得3萬元禮券。

這次比賽各鄉鎮市均派1隊出擊，分別是：竹北社區發展協會西洋鼓隊、竹東東昇早起會舞蹈班、新埔下寮社區活力無限、關西東方早起會、新竹縣新豐鄉天天開心協會、湖口信勢活力四射舞團、芎林鄉農會綠色照顧站、寶山快樂寶貝隊、峨眉俏媽咪樂齡團、北埔長青樂樂隊、新竹縣大都會排舞協會橫山班、尖石Nahuy Tayal Lokah、五峰都市yaya也瘋狂。

各隊為了獲勝莫不絞盡腦汁應戰，其中Hebe外公宋增土所屬的新豐天天開心協會，本就是連續11年代表新竹縣參加北區或全國賽的識途老馬，今天以客家天穿日為題，用舞台劇似地呈現客家人好客、愛熱鬧春節團聚的場景，從中展現社區阿公阿婆們平時在山歌班喝茶、唱山歌，烹飪班炊年糕，或書法班寫春聯等寶刀不老的實力。

湖口信勢活力四射舞團的演出也不落俗套，他們選用新竹最具代表性的漫畫人物~阿三哥與大嬸婆，以搭公車逛湖口夜市的概念，呈現貢丸、客家小炒等在地美食，根本就是個鄉土舞台音樂劇。

其他隊伍有的以鼓帶領隊型變換，予人高中樂儀隊上台的感覺。有的用中、英、台、客4聲帶搭配肢體律動展演詩歌，也有單純表演廣場舞展現活力的。

至於來自原鄉的尖石Nahuy Tayal Lokah用敲擊泰雅傳統樂器搭配人聲吟唱，配合健身操結合體適能運動，讓人聽到原民的美聲也看到原民的力與美。

五峰都市yaya也瘋狂隊則選用長輩們少男少女時代的國民歌曲，讓他們穿上自己縫製的族別圖騰服飾演出，這些長輩邊高歌記憶中的樂音，舞動著他們雖已不再年輕的肢體，卻鼓勵著大家心靈還童。

最後成績由新豐天天開心協會獲得「金獎」3萬元禮券、大都會排舞協會橫山班獲「銀獎」獲2萬5千元禮券、湖口信勢活力四射舞團捧回「銅獎」也有1萬5千元禮券，五峰都市yaya也瘋狂另獲「優等獎」1萬元禮券。參與活動的前15名最高壽者另獲1000元禮券的個人獎。

藝人Hebe高齡102歲的人瑞外公宋增土（最後一排左2）拿著藍色絲巾一起表演彩帶舞。（記者黃美珠攝）

湖口信勢活力四射舞團的長輩們今天聯手用逛夜市的概念，結合舞蹈、律動等，展演一場客語音樂舞台劇。（記者黃美珠攝）

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