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晴空匯大火未見竹縣70米雲梯車支援 邱振瑋：應落實聯防機制

新竹縣70公尺的消防雲梯車，高度可達22樓，目前配置第一大隊暨竹北消防分隊。（記者廖雪茹攝）

新竹縣70公尺的消防雲梯車，高度可達22樓，目前配置第一大隊暨竹北消防分隊。（記者廖雪茹攝）

2024/06/05 21:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市晴空匯社區大樓火警，獲民間企業啟德機械起重工程公司派一輛180噸吊車加入疏散高層樓住戶，寶山鄉長邱振瑋表示，新竹縣有70公尺高的消防雲梯車，可就近支援中層樓救災，可惜未接獲支援請求；他認為新竹縣市政府應建立一套更明確的救災聯防機制以利落實。

縣府消防局表示，該局每年都會同科管局、環境部北區環境事故專業技術小組新竹隊、聯電消防隊、新竹市消防局以及園區廠商等單位辦理救災演練，期讓各單位瞭解彼此救災能量並培養默契，建立橫向及縱向互援網，第一時間執行各項應變處置，將災害損傷降到最低。

另相關單位定期召開新竹園區消防業務溝通平台會議，有效增進消防與廠商消防安全及法令宣達，並藉由平台的溝通及救災演練合作，強化新竹園區消防救災能量。而竹科外，平時也會相互支援，尤其是國道車禍及火警，又如寶山鄉重大的住宅、工廠或雜草火警，以及最近新豐掩埋場火警等，也都有請求竹市消防局支援。

邱振瑋表示，新竹縣70公尺的超高消防雲梯車，可達22樓，目前配置第一大隊暨竹北消防分隊，他認為當時若加入支援火警，從竹北市福興路到竹市東區慈雲路，路程僅約10分鐘，可支援中層樓住戶脫困，縮短疏散時間。

邱振瑋並說，竹科園區的消防和安檢等業務，自2019年已移交新竹縣市消防局，加上近年竹科1、2期在寶山鄉擴廠，更加重負荷，因此除了新成立第四大隊和竹科分隊，縣市政府應該建立一套完善的機制，更積極加強救災的橫向聯繫與合作，讓災損降到最底。

新竹縣70公尺的消防雲梯車，高度可達22樓，目前配置第一大隊暨竹北消防分隊。（記者廖雪茹攝）

新竹縣70公尺的消防雲梯車，高度可達22樓，目前配置第一大隊暨竹北消防分隊。（記者廖雪茹攝）

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