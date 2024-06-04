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庇護島「切西瓜」事故頻傳 竹北3路口將加裝防撞桿

竹北市台一線中華路與新泰路口，連日來發生多起「切西瓜」事故，行人庇護島被多次碰撞明顯磨損，引發民眾熱議。（記者廖雪茹攝）

竹北市台一線中華路與新泰路口，連日來發生多起「切西瓜」事故，行人庇護島被多次碰撞明顯磨損，引發民眾熱議。（記者廖雪茹攝）

2024/06/04 20:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為讓行人有更安全的用路環境，公路局新竹工務段對新竹縣台1線進行「偏心左轉車道、行人庇護島、行穿線退縮」等工程，但完工後天天上演車輛轉彎「切西瓜」的事故；為此，工務段下週將在竹北市3路口、6處庇護島增設防撞桿。

新竹工務段和新竹縣警察局交通隊分析，肇事原因為駕駛人駕車習慣——左轉時太急或「切西瓜」式轉彎而撞上行人庇護島，或是沒看見庇護島，幸好都是車輛卡住，沒有造成行人受傷。

竹北市台一線中華路與新泰路口，連日來發生多起「切西瓜」事故，引發民眾熱議。「許多的不幸都是由不起眼的習慣所造成！」新竹縣議員歐陽霆說。彭竣志、陳禹同等多位竹北市民代表都關切此案。

交通隊表示，行人庇護島的用意是為保護行人穿越馬路的安全，主要設置在車流量大、路寬較大的路口處，增加車輛轉彎幅度；提早轉向「切西瓜」通過路口，駕駛易有視線死角，庇護島可避免事故。

警方呼籲駕駛人改變用路觀念「車輛轉彎時，請至路口中心點再轉彎，禁止切西瓜左轉」，否則將違反道路交通管理處罰條例第48條第3款「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎」，違者可處600元以上1800元以下罰鍰。

新竹工務段段長范淑娟說，「偏心左轉車道、行人庇護島、行穿線退縮等工程」，北起新豐仰德高中附近，南到竹北興隆路口，全長約8公里，採分期、分段編列預算來執行，計畫5年內完成。第一階段竹北路段全長1.3公里，總工程費約1800萬。

行人庇護島的用意是為保護行人穿越馬路的安全，主要設置在車流量大、路寬較大的路口處，增加車輛轉彎幅度。（記者廖雪茹攝）

行人庇護島的用意是為保護行人穿越馬路的安全，主要設置在車流量大、路寬較大的路口處，增加車輛轉彎幅度。（記者廖雪茹攝）

公路局新竹工務段對新竹縣台1線進行「偏心左轉車道、行人庇護島、行穿線退縮」等工程。（記者廖雪茹攝）

公路局新竹工務段對新竹縣台1線進行「偏心左轉車道、行人庇護島、行穿線退縮」等工程。（記者廖雪茹攝）

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