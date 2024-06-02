無恥新竹神棍！推女友與信徒3修牟利 騙客戶馬子嘿咻

神棍推女友與信徒三修詐財，還性侵信徒女友！（情境照）

2024/06/02 22:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子吳宏達在新竹縣經營吳老師命理工作室，聲稱可替人改運，實際上卻由女友跟男子「雙修」甚至「三修」性交行為，吳男則在旁拍下性交過程，不僅從中牟利，吳男還謊稱泰國大師加持過而騙人買下法器。其中客戶女友感情陷入低潮，吳男竟播放女友與自己以及男客雙修的影片給她看，再趁機性侵。新竹地院依詐欺、強制性交等罪重判徒刑6年，犯罪所得69萬元沒收。

法官調查，吳宏達在新竹縣新豐鄉經營吳老師命理工作室，對外表示能提供轉運服務，招攬感情受創、際遇不順希望改運民眾前去諮詢求助。

2017年吳男在工作室辦理「桃花酒會」，先寫符紙再燒化，將符水給男子阿炳（化名）喝下，與吳男女友小梅（化名）進行「雙修」性交行為，吳男則在旁拍下二人性愛影片，每次向阿炳收取7、8千元，自己抽3千後其餘給小梅，合計共辦14次雙修。

2020年吳男又辦「洩砂酒會」，由男子阿義（化名）與小梅雙修，吳男也在旁拍攝二人性愛過程，事後阿義吃好逗相報，介紹好友阿丁（化名）也來湊一腳，結果雙修竟變成「三修」，總計吳男至少拍攝53次「洩砂酒會」性交影片，吳男累計從3名男客獲利32萬元。

其中阿義誤以為吳男用雙修與算命為他化解劫數，對神秘力量產生敬畏心理，吳男趁機謊稱其佛牌是泰國大師製作，高價且有法力，騙阿義購買共37萬佛牌等風水法器。

事後阿義與女友小花（化名）分手，情緒陷於低潮而向吳男求助，吳男竟以「改運」、「挽回感情」為由，慫恿小花跟他雙修，還稱「把自己蛻變成淫娃蕩婦女神級的美魔女，能量滿滿、財富滿滿讚喔！」「學習性愛技巧，享受性愛又好運」，向小花索取裸照，還播女友與自己以及男客雙修的影片給她看，結果小花在喝下符水後與吳男雙修一次。

事後阿義因經濟不堪負荷，且小花告知他跟阿丁與小梅三修的影片被吳男拿出來播，自己也跟吳男性交，阿義與小花才知受害，報警逮人。

法官審酌吳男為圖私利，假借宗教容留男女性交而牟利，期間甚長次數甚多，嚴重破壞社會風氣，且為誘使被害女子雙修性交，還播放他人性交過程，侵害隱私甚鉅，犯後全無反思自己過錯的悔意，惡性重大不宜輕縱，最後依圖利容留性交、詐欺、強制性交等罪重判徒刑6年，犯罪所得69萬元沒收。

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