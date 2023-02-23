竹縣六家、湖口高中學測成績亮眼 3學子已錄取外國大學

大學學測成績今日公布，新竹縣立六家高中整體表現亮眼，學測前還有3名學生，申請國外大學順利獲得錄取，展現該校推動雙語教育及拓展學生國際視野的成果。 （記者廖雪茹攝）

2023/02/23 18:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大學學測成績今日公布，新竹縣立六家高中合計學測4科成績達頂標以上共23人，單科達頂標共有142人；縣立湖口高中有3人社會科滿級分，29％學生達社會科前標以上。另在學測前，六家高中還有3名學生申請國外大學順利獲得錄取。縣長楊文科讚許縣立高中整體表現亮眼，展現新課綱教學成果！

縣府教育局指出，六家高中學生選考「國+英+數A+自」4科成績最高54級分、「國+英+數B+社」4科成績最高52級分，合計學測4科成績達頂標以上共23人，單科達頂標共有142人。湖口高中137人（含體育班21人）應考，計有3人社會科滿級分，29％學生達社會科前標以上；經統計國文科有4人、數A有3人、數B有7人達頂標。其中601班學生曾丞右，社會科15滿級分、國文13級分、英文13級分，皆達頂標，成績非常出色！該生平日總是默默勤奮讀書，與同學們相處融洽，成績放榜後，師長及同學紛紛祝賀考得好成績。

六家高中4科54級分、數學A滿級分的學生陳彥綸分享，數學考科先讀懂觀念，再拚命練習題目，並確實訂正，讓自己在面對各種不同題型時，都能夠不慌亂得思考。4科52級分的陳羽盼說，平時遇到不懂的會多問老師，按部就班，讓自己確實掌握作息。

4科51級分的學生林嘉鍵，分享高中3年從未在校外補習的自習方法，他善用學校留校夜讀，上課前先預習，跟上老師的腳步，不記題型、重理解。遇到問題會先絞盡腦汁嘗試自己去解題。未來希望可以考取醫學相關科系。

另在學測放榜前，六家高中學生劉旻臻、黃允言、李昱鋒，已透過國外大學申請入學管道，分別錄取澳洲雪梨大學商學學士班、英國羅浮堡大學運動管理學系、澳洲新南威爾斯大學環境工程學系；學生們強調，英語檢定的準備很重要，尤其是聽說能力要特別費心。

六家高中校長江月媚指出，該校教師團隊推動新課綱素養導向教學，培養學生帶得走的能力，以雙語為經、科技為緯，開設多元化的選修課程，利用晚自習為學生陪讀及解題，才有今日優異的成績表現。接下來，輔導處將辦理一系列升學輔導講座及申請入學模擬面試，幫助學子選填理想志願，特別感謝家長會的全力支持。

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