周江杰建議台大竹北閒置校地開放作公園 校方：無開放計畫

民進黨新竹縣長參選人周江杰站在台大竹北分部旁路口，向竹北市民打招呼拜票；他表示當選後，將向校方爭取綠化閒置校地作為公園，開放鄉親使用。（記者廖雪茹攝）

2022/10/03 16:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，台大竹北分部約22公頃校地在2000年「免費取得」後，如今還有很大一部分沒有開發，他當選後將向校方爭取綠化作公園，開放鄉親使用；台大竹北分部籌備小組回應表示，學校在竹北分部訂有3階段期程，且校大門和教學行政大樓新建工程正辦理招標作業，目前無開放校園計畫。

周江杰表示，不少竹北鄉親反應，市區高樓大廈林立，但公園綠地不足，想就近找個有樹林的公園散步並不容易。位於光明六路東一段和莊敬北路精華地段的台大竹北分部，大片校地長年閒置，校方未來如何規劃可以尊重，但在沒有新的校舍或其他建設要使用前，其實可以先開放給竹北市民使用。

周江杰表示，台大竹北分部的校地，當年是由竹縣府和台大校方，以互相轉帳完成符合當時法令的有償撥用作業，但其實形同是「免費提供」，所以這塊土地算是台大和新竹縣民的「共同資產」，要求開放共同使用也有其正當性。

周江杰強調，當選後會透過教育部和台大校方對話，確定校地的規劃，針對近期沒有明確開發期程的校地，會請台大提供給縣府代為管理運用，代管期間將綠化植栽，作為森林公園給鄉親們休憩。

台大竹北分部籌備小組回應表示，竹北分部訂有3階段期程，其中，第一期程2016至2022年，除了產學合作和在職碩士班使用中的碧禎館外，即將投入約1億9千萬元辦理校大門和教學行政大樓新建工程，因重新設計規劃加上2度流標延宕，近期將重新公告上網，如招標順利，工期約400多日曆天，完工後提供在職碩士班上課。之後將接續第二、第三期程。

籌備小組並說，竹北分部目前除了2017年配合世大運闢建的足球場對外開放外，勝利七街、莊敬北路至第二運動場沿線退縮20米，也開放約800多公尺長的綠帶給鄉親休閒使用；其他校地並無開放計畫。

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