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    首頁　>　新竹縣

    23隻名貴貓咪染貓瘟被棄 竹縣家畜疾病防治所成功搶救

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    2022/05/13 08:28

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣家畜疾病防治所上個月在竹東查獲被不當飼養甚至棄養的「布偶貓」等23隻名貴貓咪，其中有多隻感染稱得上是「喵星人」絕症的貓瘟，經家畜所和善心動物醫院通力合作1個月，當中雖有幾隻弱小、或初生即感染的小貓不幸死亡，但今天終於傳來23隻布偶貓目前都恢復健康的好消息，未來家畜所只要完成對飼主的裁罰，便會全數沒入且公告安排領養。

    不過這23隻恢復健康的布偶貓，跟原先查獲的23隻貓咪並不同。4月8日查獲的布偶貓和英國短毛貓中，有1隻小貓在被查獲前就已經死亡，檢體送驗確定感染了貓瘟。

    前述被帶回的22隻貓咪中，有2隻母貓已懷孕，另有1隻是小貓，為了確保牠們的健康安全，家畜所把這3隻委託善心的動物醫院收治，至於實際入所的19隻貓咪裡，有3隻是跟著貓媽媽還沒離乳的仔貓。

    家畜所所長彭正宇說，這批貓咪不管住在哪裡隔離治療，最初的前2天都食慾不好、且精神差。甚至發生有2隻仔貓一前一後暴斃，送驗後其中1隻也被發現感染了貓瘟。這讓他們相當頭痛，因為隔天住院中的小貓也暴斃了。

    家畜所擔心貓瘟的疫情擴大，儘管經費有限，但仍決定把比較瘦弱的孕貓、親子貓都送去住院。結果事實證明策略奏效，查獲1週後感染貓瘟或原來身體虛弱的貓咪健康狀況開始「止損」，病情轉趨穩定，最終逐漸康復。

    目前加上新生的仔貓，全部又回到了23隻大、小貓咪，且都安全度過了14天的隔離期。目前家畜所認定原飼主涉嫌有棄養、沒有絕育以及不當飼養等違反動保法的行為，將裁罰13萬元新台幣且沒入所有貓咪，一旦完成相關程序，家畜所就會立刻公告辦理領養。

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

    經過新竹家畜疾病防治所和善心動物醫院的合力搶救，感染貓瘟的布偶貓等貓咪，已經成功恢復健康。（記者黃美珠攝）

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