竹市香山大庄國小 通學步道將施作

香山大庄國小通學步道將開工，圖為完工示意圖。（竹市府提供）

2024/12/30 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市第十六條通學步道「大庄國小周邊通學步道改善工程」日前決標，將於一月中旬前開工。教育處表示，本案以創新設計與鄰里和諧為核心，工程總經費約一二三九萬元，預計明年下半年完工，持續為學童、家長與社區居民打造更友善、幸福的通學步行生活環境。

市府說，香山區大庄路周邊商家林立，加上道路狹窄，以及上下班時間車流量大，守護學童交通安全刻不容緩，大庄國小通學步道的設計，能夠完全利用校園用地，將步道引入校園內部，並設置汽車得來速通道，讓家長可以在不干擾大庄路既有交通秩序下，安全高效率的接送孩子，更將新增兩區機車接送區，特別針對中華路進入大庄路的機車進行分流設計，消除以往違規迴轉帶來的安全隱患。

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教育處說明，大庄路為香山地區交通較為擁擠的路段，因道路狹窄，常常有行人與車輛搶道，相當危險。此次的步道工程，設計兼顧安全、美觀與環保，採用透水磚鋪設，延長使用壽命並減少積水問題。同時，校門退縮與機車接送區的分流規劃，讓人車分流更加明確，提供家長與學童更流暢的動線。

大庄國小校長許雅惠表示，此次工程充分利用校園內空間，不僅提升通學安全，也避免影響大庄路周邊店家營運，期待工程完成後，提供師生、家長與社區居民一個安全便利且富有現代感的生活綠廊與學習環境。

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