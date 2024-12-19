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    首頁　>　新竹市

    《新竹》罷免高虹安一階 提案連署份數過半

    2024/12/19 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院國民黨與民眾黨聯手進行選罷法修正案之際，台灣各地也發動罷免不適任立委浪潮，而新竹市推動罷免高虹安的公民團體「風城安心上路」，昨天宣佈目前罷免的提案連署份數已過半，達一八六七份，雖離第一階段提案成案還有段距離，但罷高民團強調會持續透過罷免行動，給高虹安與邱臣遠市府壓力。

    罷高民團表示，推動罷免高虹安半年來，說長不長，說短不短，雖因志工生活中的忙碌導致收件進度一直很緩慢，但是還是有不少令志工們感到溫暖的市民們相伴左右與支持。而目前已收集到的連署書有一八六七份（五十三％），距提案最低門檻三五四七份還有段距離，而其最終目標是三萬五四六五份。

    罷高民團「風城安心上路」強調，罷免活動團隊從開始行動以來，一直懷著「改變新竹市，帶回新竹市的城市原始樣貌」、「用罷免來給予市府不得不重視市容與市政的壓力」的心，每一次的小蜜蜂都全力以赴地向民眾收件，希望更多市民聽到我們的聲音；距離目標還有一段路，但不會停止，將透過更多管道將聲音傳遞出去。

    對此，市府表示，尊重市民的公民權利，但會持續穩健推動市政工作，爭取市民認同，也會聽取各方意見，做為市政施政參考。

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