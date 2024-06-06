竹市小學生遇霸凌求助校長 遭師聯合加害者公審

新竹市一名國小學童遭霸凌後竟被老師聯合加害者公審、搜書包。圖為受害者被同學捏到雙手全是瘀青。（新竹市議員劉彥伶提供）

2024/06/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶昨天在議會質詢，科園國小有學生被霸凌，但老師與加害者卻聯手公審被害人，除搜被害者書包，還要求被害者公開說出筆記本的隱私紀錄，被霸凌者雖向校長求助，但在不友善環境下，有意轉學。她痛斥竹市反霸凌宣導做假的，無法讓被霸凌的學生獲得實質幫助。

老師搜書包 還唸出隱私紀錄

劉彥伶說，科園國小Ａ同學被霸凌後向導師反映被班上某幾位同學刻意針對，卻得不到公平處置，反倒是老師責怪孩子將事情反應給校方。

這名老師還未經Ａ同意，且在家長、學務主任皆未在場情況下，搜查Ａ同學的書包、筆記本（內含Ａ同學的個人隱私記錄、學校作業草稿、手繪的卡通圖稿等私人內容），還交由班上同學公開在全班面前唸出筆記本內容，嚴重踩到管教紅線。

劉彥伶說，Ａ生到底犯了甚麼錯、需被搜查書包？Ａ的私人文件不只沒被保密，還在老師授意下，被其他同學公開唸出來給全班聽，沒有文字的數字圖像，也被老師強硬要求一一解密，無視Ａ同學的隱私及意願，最後還要求Ａ必須九十度鞠躬道歉，過程長達十九分鐘以上。

孩子被要求九十度鞠躬道歉

劉彥伶說，Ａ同學先前曾因被Ｂ同學捏手導致雙手都是瘀傷，只因向上反應被某幾位同學針對而老師無作為，就被老師與同學公審？學校照標準程序慢慢來、慢慢問、慢慢調查，被霸凌者無法在不友善的環境下求學，有意轉學。

新竹教育處副處長張品珊答詢，會督導校方查明真相，同時啟動輔導機制，不管是老師或學生都會要求校方落實心輔機制。

手部瘀青 校方：家長已和解

竹市教育處表示，有關Ａ學生被同學捏、導致瘀青部份，校方進行校安通報及調查後，雙方家長已協議和解並簽和解書。至於導師與同學公審霸凌情事，校方五月提報校園霸凌事件，已進入處理程序，校方找教師詢問事發經過，並告知處理方式失當。

教師公審 校方：已提教評會

針對教師班級經營不力與不當管教已經提交教評會，因該師為一年期的代理老師，會作為新學年度是否再聘用的參考。市府也已請學校評估該班學生身心狀況，若有需要輔導，會啟動輔導機制，維護學生受教權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法