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竹市立委選舉登記首日》柯美蘭、林志潔、鄭正鈐 場外說政見

鄭正鈐（中）在支持者陪同下，完成登記。 （記者蔡彰盛攝）

鄭正鈐（中）在支持者陪同下，完成登記。 （記者蔡彰盛攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立委選舉昨天登記首日，上午依序有無黨籍柯美蘭、民進黨林志潔與國民黨鄭正鈐完成登記，其中柯美蘭竟忘了帶廿萬元保證金，助理趕緊跑到外面去領。三人都在選委會外發表談話，宛如一場小型政見發表會。

柯美蘭在柯爸柯媽陪同下，首先到選委會登記，沒想到卻忘了帶保證金，趕緊請助理到外面去領錢，她說昨晚忙著處理很多事情，也坦言自己「沒有把錢看得很重要、對錢的概念很弱」，她說竹市未來有很多需要改善的地方，未來的日子她會加倍努力。

林志潔說，幾年前她受邀到香港演講，一名港大女生說，台灣的民主人權能做得這麼好，是因為有立法院！她的政見是如何維持新竹在全球半導體供應鏈中的關鍵，讓科技持續發展，保障國家安全，這就是為什麼新竹市的立委選舉格外重要。

她說孩子因為難產，有類亞斯伯格症的症狀，竹市孩子們還需要更好的就近入學政策、更好的大眾交通運輸、更好的長照政策、以減輕護國神山群背後推手三明治父母的負擔。

鄭正鈐說，他擔任立委期間，為地方爭取超過五十五億元的預算，包括關埔空橋第一期下月即將動工，他也爭取西濱公路高架化，以及優化教育部分，爭取地方教育資源，完善科學園區投資環境，希望台灣不缺電，吸引外商投資。

2024立委選舉

無黨籍柯美蘭（中）在父母陪同下登記，因沒帶保證金枯坐了一會兒。（記者蔡彰盛攝）

無黨籍柯美蘭（中）在父母陪同下登記，因沒帶保證金枯坐了一會兒。（記者蔡彰盛攝）

林志潔（中）由姚立明、柯建銘陪同前往選委會登記參選。（記者蔡彰盛攝）

林志潔（中）由姚立明、柯建銘陪同前往選委會登記參選。（記者蔡彰盛攝）

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