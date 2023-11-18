竹市「班班有大屏」 內建中國軟體

新竹市長高虹安推出各校班班有大屏政策，卻遭議員曾資程質疑有資安疑慮，教育處稱已收到該公司的簽切結並在雲端下指令移除。（記者洪美秀攝）

2023/11/18 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府配合中央推動「班班有大屏」政策，市議員曾資程日前提出質疑稱，有不少學校教室已預先安裝了vCast，為中國廠商所設計開發的軟體，內建eshare投影界面，疑有能夠將資料上傳至中國的資安疑慮。對此，教育處長陳木金指稱，廠商ViewSonic已來函澄清並切結，市府未來採購會加強資安規範，並已要求廠商在雲端上透過指令移除該APP。

議員促學校進行更新、重新安裝

曾資程表示，此舉正證明這個APP連結可能有資安疑慮，否則教育處怎會要求廠商從雲端移除，他要求教育處應請已使用大屏的學校進行更新與重新安裝，這樣才能確保不會有「vCast」APP的無線傳輸連結介面，同時要求市府未來在招標時，應請廠商簽署「資通產品不得內建能上傳中國的軟體」切結規範、要求廠商找公正第三方，提供資訊安全評估報告，並依行政院今年六月廿一日行文到各縣市政府的公文中指出，公務用資通訊產品含軟體、硬體及服務不得使用中國廠牌。

市府教育處指出，被指有資安疑慮的APP為「vCast PRO」，教育處今年二月採購的大屏並無增購vCast pro此軟體，這是需另外下載的，對有學校有下載此APP，初判是個案使用。經市府徹查未發現使用「vCast PRO」APP，且為求慎重vCast已由廠商在雲端下指令移除。

業者稱軟體與中國IP位置沒連結

另優派國際股份有限公司View Sonic也委託律師事務所發出三點聲明說明，強調ViewSonic為全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，提供的優質產品，供應各校產品均恪遵台灣資安相關法令規定及契約約定。View Sonic也聲明，依據報導所提及的EShare程式編碼，與優派公司的vCast應用程式無關，並非優派公司產品、也未經優派公司安裝在所提供的觸控式螢幕。EShare導引出的檔案資訊歷程不存在於vCast軟體，與中國IP位置未有任何連結。

陳木金表示，今年二月採購一百廿個View Sonic大屏產品，已收到廠商來函澄清，切結保證教學安全無虞並遵守資安通訊相關規範，後續市府採購大屏標案會將相關資安條款與切結要求納入。

新竹市府教育處採購的班班有大屏，市議員曾資程質疑大屏有內建一款APP，恐有資安疑慮，要求教育處應謹慎處理。教育處也稱已請廠商簽切結並移除。圖為老師用大屏上課情形。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法