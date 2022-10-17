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    首頁　>　新竹市

    新竹市長選舉》本報民調 沈慧虹28.98% 高虹安26.39% 林耕仁13.44%

    新竹市長選舉 本報民調

    新竹市長選舉 本報民調

    2022/10/17 05:30

    沈、高支持度差距小 選情仍呈膠著

    〔記者林良昇／台北報導〕新竹市長選戰競爭激烈，本報最新民調顯示，民進黨候選人沈慧虹支持度廿八．九八％，國民黨候選人林耕仁十三．四四％，民眾黨候選人高虹安廿六．三九％，無黨籍候選人龔偉綸、黃源甫、李驥群各為○．四八％、一．二五％、○．七七％，廿八．六九％尚未決定（含拒答）。

    據民調結果，沈、高兩人支持度差距僅二．五九個百分點，顯示兩人選情陷膠著，林則明顯落後。

    三成二看好高 沈、林分居二、三名

    在看好度部分，民調顯示，高虹安看好度居冠，達卅二．一八％，其次沈慧虹廿六．六一％，林耕仁十．八五％，龔、黃、李三人看好度依序為○％、○％及○．一九％，卅．一六％沒有意見（含拒答）。

    民調顯示，五十一．六三％的選民表示在上次新竹市長選舉投給民進黨林智堅，十三．六五％投給國民黨許明財，二．四％投給無黨籍謝文進，其餘三人合計不到一％，卅一．四四％稱忘記了（含拒答）。

    本次調查是自由時報民意調查中心於十月十二至十四日晚間進行，成功訪問新竹市一○三九位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○四個百分點內。調查是以新竹市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣，並對受訪者性別與年齡加權；經費來自自由時報社。

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