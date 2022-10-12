青草湖改造變美 波光市集屢獲獎

新竹市府表示，日本二○二二GOOD DESIGN AWARD優良設計獎日前公布得獎名單，新竹市青草湖水岸環境改善計畫、波光市集和二○二一光臨藝術節獲G Mark標章。（記者洪美秀攝）

2022/10/12 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府表示，日本二○二二GOOD DESIGN AWARD優良設計獎日前公布得獎名單，新竹市青草湖水岸環境改善計畫、波光市集和二○二一光臨藝術節從全球五千七百一十五件參賽作品中脫穎而出，獲G Mark標章。其中青草湖有豐富自然景觀資源，透過市府的改造，再現湖岸風光。

市府表示，七年多來，竹市的重要建設屢獲國內外大獎肯定，獎項累計超過兩百件，包括獲iF Design Award、Red Dot Award等全球指標性大獎肯定，如今再獲GOOD DESIGN AWARD三座獎項。

其中青草湖擁有豐富自然景觀資源，過去水域淤積、水質優養化且設施老舊，經爭取中央經費進行改造，清除淤泥、改善水質、修復護岸休憩空間，整頓全長兩公里環湖步道，就連水上活動也回歸。

而獲金點設計獎標章且入圍台灣光環境獎決選的波光市集，再次獲國際獎項肯定。另光臨藝術節用光雕、音樂、藝術讓古蹟說故事，打造九大建築光雕、七十六件藝術作品，透過光影、音樂、藝術投影在建築上，重新照亮舊城之美也獲獎。

市府表示，日本GOOD DESIGN AWARD已有六十四年歷史，與德國iF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。

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