資策會比對 高虹安論文相似度破9成

民眾黨新竹市長參人高虹安的博士論文遭質疑抄襲資策會研究期刊，資策會兩次比對分析，第一次比對高達九十一％的內容被高虹安「不合理使用」。（資料來源：立院民進黨團）

2022/10/08 05:30

第二次比對也高達87％

〔記者陳政宇／台北報導〕資策會日前證實，民眾黨新竹市長參選人高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，經比對引用資策會研究論文逾八成。不過，根據資策會提供的兩次比對分析結果，第一次九十一％、第二次八十七％的內容被高虹安「不合理使用」。

立院民進黨團要求資策會提供高虹安博士論文的比對結果，經原創性比對系統檢視，高虹安引用資策會研究論文的部分，第一次分析高達九十一％相似度指數，第二次為八十七％。資策會執行長卓政宏日前說，資策會正準備循三步驟處理，首先會請高虹安公開說明，接著發文知會辛辛那提大學，若前兩步驟未獲適度處理或沒達成和解，就會尋求法律途徑。

賴瑞隆批高侵犯智財權

立院經濟委員會召委賴瑞隆受訪指出，資策會的研究成果歸國家所有，高虹安未依規範處理、還刻意隱匿，若她遲遲不願說明溝通，資策會應該「硬起來」捍衛國家權利，並向外界說明解決方案的時間點。

針對高虹安辦公室聲明，高的博論屬於非營利性目的，且引用篇幅佔全文比例極低，賴瑞隆直呼，這是混淆視聽，高虹安引用資策會研究內容高達八、九成，當然要明確引注，否則就是侵犯智慧財產權。

立院民進黨團總召柯建銘受訪表示，高虹安的最大危機就是「她本身就是危機製造機」，編造一個又一個謊言，自己走入死胡同、自掘墳墓，高不證明自己清白，只會指控別人抹黑欺壓。

關於著作權的部分，民進黨團副書記長吳玉琴六日舉出經濟部「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第六條說明，執行單位執行科技計畫所產生之研發成果，除另有規定者外，歸屬各該執行單位所有。意即，如果是資策會所執行的研究計畫，該智慧財產權就屬於資策會。

吳玉琴進一步指出，經濟部對科技研發專案創新前瞻計畫的契約書上，也清楚規範研發成果歸屬及運用，本計畫的研發成果是歸屬乙方（資策會），乙方要將本計畫研究成果授權讓與或信託第三人，應與第三人契約約定。高虹安的博士論文既未取得授權，引用內容與資策會研究論文的相似度也超過合理使用範圍。

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