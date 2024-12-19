新竹市敬老卡及愛心卡再好用 可搭新竹-台中、新竹-林口長庚國道客運

新竹市的敬老卡及愛心卡升級，即日起新增可搭國道客運「新竹-台中」、「新竹-林口長庚」路線。（記者洪美秀攝）

2024/12/19 16:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市敬老卡及愛心卡使用項目再增加，即日起使用範圍新增2條國道客運路線，可搭乘國道客運「新竹-台中」、「新竹-林口長庚」，長輩與身障朋友一卡在手，可以搭車，也能到農會採買，還可到藥局買保健品及使用國民運動中心，每個月600點，享受健康到老的樂活人生。

新竹市府說，新竹市敬老卡及愛心卡去年7月新增租借國民運動服務中心場地服務、8月擴大開放可搭乘台鐵、9月開放持卡可到農會消費，且可搭乘國道客運到台北、三重，今年10月更擴大可使用於藥局，今天則擴增新竹到林口長庚路線，以及新竹到台中路線。有長者反映會搭車到林口、台中，不管是就醫回診或訪友，都有一日生活圈的往返需求，因此新增兩條路線，方便長者、身障朋友使用。

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而新竹客運、國光客運及台中客運也已完成刷卡設備，長輩與身障朋友只要持敬老卡及愛心卡就可搭乘新竹客運、國光客運及台中客運往返台中，也可搭乘國光客運國道路線，往來新竹到林口長庚，兩條路線的搭乘費用，可由敬老卡及愛心卡內的600點全額支付。

社會處說明，目前持有敬老卡可搭乘多條國道客運路線，包括新竹到台北的國光客運1822路線、1822A路線、新竹客運與三重客運9003路線，新竹到桃園機場的日豪客運1250路線，這次再擴大新增2條國道路線「新竹-台中」包括國光客運1866（含1866A、1866B）路線、新竹客運與台中客運9010路線；國光客運「新竹-林口長庚」國光客運1865路線。可電洽：03-535-2386分機203或502。

新竹市的敬老卡及愛心卡即日起可搭國道客運「新竹-台中」、「新竹-林口長庚」路線。（記者洪美秀攝）

新竹市的敬老卡及愛心卡即日起可搭國道客運「新竹-台中」、「新竹-林口長庚」路線。（記者洪美秀攝）

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