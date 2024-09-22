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打破同溫層認識年輕人 民進黨竹市黨部揪團辦小旅行

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。其中包括香山的賞蟹步道等山海戶外走讀景點。（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。其中包括香山的賞蟹步道等山海戶外走讀景點。（記者洪美秀攝）

2024/09/22 20:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕想認識新竹市的人文歷史與自然地貌嗎？民進黨新竹市黨部10月將舉辦兩場走讀行程，黨部主委、市議員施乃如帶領，邀年輕人走進香山溼地、賞蟹步道、海山漁港、那魯灣文化聚落、舊城青年基地等地，感受竹市獨有的舊城文化與山海魅力。

施乃如表示，此次走讀分為10月5日的「香山漫遊場」及10月19日的「夢回舊城場」，歡迎18至40歲的年輕朋友，暫時放下忙碌的課業和工作揪團報名參加，讓自己的生活Chill一下！過去黨部的青年營隊多辦在室內聽演講，這次則突破同溫層，以戶外走讀方式，邀年輕人來挖掘在地文史、自然人文、城市規劃、地方治理。

其中「香山漫遊場」會走進青青草原、享用茄苳社區農村風味料理，並遊覽充滿設計感的海山漁港、那魯灣文化聚落、賞蟹步道，體驗質樸溫暖的農村生活和豐富的溼地生態資源。「夢回舊城場」則帶領大家步行探索舊城區的地景政治，認識建築物背後所隱藏的歷史真相，包括新竹火車站、東門城、新竹州圖、旭橋（成功橋）以及東門市場、鴻安堂中藥房。

施乃如表示，竹市有許多人文與自然資源，守護城市文化、提供市民朋友更宜居、更進步的生活環境，這是政治工作者的職責，也是民進黨執政的核心理念，透過此次新竹TEAM TAIWAN 青年營走讀，邀關注政治議題的青年一起互動交流。即日起報名，可洽： https://reurl.cc/OrQqG9 。

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。（民進黨竹市黨部提供）（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。（民進黨竹市黨部提供）（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。包括香山戶外走讀行程。（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。包括香山戶外走讀行程。（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。其中包括舊城文史景點探索。（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。其中包括舊城文史景點探索。（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。包括新竹火車站等舊城文史景點。（記者洪美秀攝）

打破同溫層認識年輕人，民進黨新竹市黨部10月揪團辦小旅行，邀青年參加戶外走讀活動。包括新竹火車站等舊城文史景點。（記者洪美秀攝）

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