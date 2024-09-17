係真ㄟ！愛買新竹店清倉大拍賣 「一件不留」活動開始了

係真ㄟ！新竹市公道五路的愛買新竹店正舉辦清倉大拍賣，「一件不留」活動開始了。（記者洪美秀攝）

2024/09/17 21:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕係真ㄟ！新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定將在9月底熄燈，消息一出，讓許多新竹人惋惜，感嘆少了一處可以逛街吃飯及採買日常用品的場所。而愛買新竹店近期也懸掛「一件不留」紅色布條，宣告將結束營業，並展開清倉大拍賣，邀請消費者到店內搶便宜，至於未來到底由誰接手，是否有其他業者進駐，也讓消費者看得霧煞煞。

愛買新竹店從9月初傳出僅營業到月底後，就引發新竹人關注，之前店員還不願證實此事，只強調9月都會營業，但隨著媒體陸續曝光因房東要調漲月租250萬元的消息後，也讓愛買新竹店要熄燈的訊息越來越明顯，加上該棟商辦大樓內有多家餐飲店也貼出營業到月底的公告後，愛買新竹店近期也懸掛「一件不留」紅色布條，證實歇業的相關訊息。

不少消費者提到大賣場內多數店家已開始撤出，貨架大多清空，僅剩少量商品進行「出清，一件不留」的促銷活動，有消費者也感嘆又少了一處可以逛街採買日用品及悠閒吃飯的場所，更認為房東一口氣要漲250萬元，應該沒有承包業者能撐住吧。

有網友也提到可能會有其他零售百貨業者進駐接手，但據了解，目前接手的業者仍是未定數，但愛買新竹店已確定月底熄燈，而多數店家也在整理進行清倉大拍賣的活動。

不少新竹人感嘆位在公道五路的愛買新竹店是東區及清大和陽明交大等文教區住戶最常去的大賣場，熄燈後將失去一個可以舒服逛街的場所，讓人不勝唏噓。

係真ㄟ！新竹市公道五路的愛買新竹店正舉辦清倉大拍賣，「一件不留」活動開始了。（記者洪美秀攝）

係真ㄟ！新竹市公道五路的愛買新竹店正舉辦清倉大拍賣，「一件不留」活動開始了。（記者洪美秀攝）

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