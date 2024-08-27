綠營轟竹市府中央補助成績差執行率低下 急需徹底檢討

新竹市府3月於交通部鐵路局召開的會議，主動表達大新竹輕軌可由竹市主政整合做可行性研究報告，市府預計明年初提報交通部可行性評估報告。圖中紅線為新竹市，藍線行經竹北市。（新竹市府提供）

2024/08/27 17:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天新竹市府向議會報告「112年度新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核」與「輕軌及其他建設等15項全數保留未執行」原因，民進黨團指出，中央認同輕軌建設是解決大新竹交通問題的一項重大建設，也才會核定紅線、藍線、橘線及綠線輕軌路網，同時也補助新竹市綜規和細設經費，市府團隊不積極溝通協調，按原定計劃執行，反而退回原點爭取可行性研究，真的是浪費公帑又欺騙市民，縣市成立的大新竹輕軌MOU、縣市整合平台難道是只能看不能用的一場騙局嗎？

市議員曾資程表示，竹市106年獲中央補助新竹輕軌可行性研究，過程中因為新竹縣對輕軌建設意興闌珊，配合意願不高，新竹市無法決定新竹縣的路廊與站點，於是與新竹縣分開處理，此舉還引起新竹縣民意代表不滿，促成新竹縣另行向中央爭取規劃經費2500萬元。107年新竹市爭取中央綜合規劃經費4620萬元，110年爭取到紅線建設經費1億元，未料112年度1億元全數保留未執行，遂於議會程序委員會提案要求市府至議會專案報告。

新竹輕軌原本已經進到細部設計建設階段，卻以運量、財務等理由推遲輕軌建設進度，又回過頭來向中央爭取輕軌縣市整合的可行性研究，當初縣市爭取3500多萬的可行性研究經費，豈不是浪費公帑，拿來欺騙市民嗎？竹市主導大新竹輕軌可行性研究，納入新竹縣藍線，問題是藍線部分路廊使用到跨頭前溪替代道路，而跨頭前溪替代道路還需等到頭前溪沿岸都市計畫通過後，新竹市紅線輕軌會不會因此耽擱？

市議員劉崇顯表示，大新竹輕軌推動進程受阻，從專案報告可以很明顯看到在110年整體路網報告或交通部備查，竹市已提出紅線路網的可行性報告，但竹縣卻未提出藍線路網的相關規劃，導致整體輕軌進度就停滯不前，市府應該要深切檢討縣府造成延宕的原因，才不會讓縣市合作MOU形同虛設，更要避免整體進程再度被縣府拖累的情況。

劉崇顯說，審計報告提到新竹市一般廢棄物生產量居高不下，垃圾處理費也有收支短絀的情形，市府應該透過如雙北「隨袋徵收」垃圾費的方式，以達成垃圾源頭減量與降低處理費支出的目標。另報告也提及新竹市停車空間不足，有待提升停車位的週轉率，市府應該要修正「新竹市公有收費停車場管理自治條例」，納入累進費率的收費方案，透過使用者付費原則讓車位的週轉率有所提升。

市議員鄭美娟指出，三民國小通學廊道工程，是學童迫切需要的建設，今年113年1月就開工了，但是經過8個月工程進度僅15%，剩下4個月要如何完成近85%的工程？而中央補助期限為113年底前要完成，擔憂經費無法保留！ 面對遲遲無法完工的建設，家長和學童將會非常失望！而工務處也認了，年底將不可能完工，如果到年底工程有完成50%，將會損失中央補助款預估3百多萬，只能明年再編列自籌，用新竹市的市款來支付。市議員劉彥伶指出，「中央對直轄市及縣市一般性補助款」編列的情形，教育處居然有「改善國民中小學校園環境」51分的低分出現！

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